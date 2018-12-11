改革开放四十年来，我国社会经济发展取得了突出成就，百姓“获得感”不断增强。当前，面对复杂的国际国内环境，中国经济发展如何才能把握机遇？在近日召开的三亚·财经国际论坛上，政商学界精英汇聚一堂，积极建言献策。

加快新旧动能转换 推动经济高质量发展

2018年《政府工作报告》提出，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力培育壮大新动能，经济结构加快优化升级。紧紧依靠改革破解经济发展和结构失衡难题，大力发展新兴产业，改造提升传统产业，提高供给体系质量和效率。当前经济发展面临的主要问题就是“经济增长内生动力还不够足，创新能力还不够强，发展质量和效益不够高”，加快新旧动能转换，推动经济高质量发展已经成为一项重要而又紧迫的任务。

“适应创新发展需要，强化科技创新引领，加快增强自主创新能力，抢占新一轮科技竞争制高点，加快新旧动能转换，有效维护国家产业安全。”全国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿在9号的主旨发言中讲到。

科技的发展，需要资金的支持。针对研发投入，尹中卿讲到，“十二五”时期，我们唯一没有完成的指标是研发试验经费投入强度，预期为2.2%，实际上2015年不到2.1%。“十三五”前两年仅提升O.O7个百分点，到2020年肯定达不到2.5%的预期目标。要围绕世界科技前沿和制约我国发展的关键技术瓶颈，梳理和调整国家科技重大专项、重点研发计划和科技创新重大项目安排，稳定增加研发经费投入，优化投入结构，大幅提高基础研究投入占比。

在加快新旧动能转换方面，尹中卿认为，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，优先发展战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，推动生产性服务业向价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，促进产业迈向中高端水平。

“过去是以快速增长数量胜出，要变成将来如何能够在技术水平上提高？尤其技术进步越快，资产调整的越快，创新的挑战也越来越大。”金融专业人士朱云来认为，我们需要从过去的高速增长到变成高质量的发展，包括系统体制上更为完善，吸收改革开放40年积累的很多经验，把经验变成更为系统的体系，这对中国未来的发展具有很重要的奠基作用。

优化开放格局 推动全面开放向纵深挺进

如何在更高起点、更宽领域、更深层次、更高水平、按更高标准、以更大力度推进全方位、高水平对外开放？尹中卿认为，首先，要优化开放格局。加强与国际经贸规则对接，实行高水平的贸易和投资自由化、便利化政策，对外商全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，打造法治化、国际化、便利化的国际一流营商环境。落实好大幅度放宽有关领域市场准入的措施，重点推动一批规模较大、示范性较强的重大外资项目落地。千方百计拓展多元化出口市场，主动扩大进口，培育壮大一批世界级跨国公司，增强配置全球资源要素能力。其次，要支持自由贸易试验区深化改革创新。尽快落实上海自由贸易试验区扩围，抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系，打造对外开放新高地。全面复制推广自贸试验区经验，持续放宽市场准入，稳步扩大服务业对外开放，加快探索建设中国特色自由贸易港进程，推动全面开放不断向纵深挺进。

针对推进“一带一路”建设，尹中卿表示，集中力量、整合资源，以民心相通为先导，以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点，解决好重大项目、金融支撑、投资环境、风险管控、安全保障等关键问题，形成更多可视性成果。

在积极参与全球治理方面，尹中卿认为，要加快推进与有关重点国家的投资协定谈判和中日韩自贸区谈判进程，营造友好合作环境。要加强二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织、金砖国家等多边框架内合作，参与推动世贸组织改革，坚定维护多边贸易体制，推动贸易和投资自由化便利化。

推动自贸区建设 统筹一港三城一基地

自贸区建设将为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。打造开放新高地，需要“有区有港”，“区港”之间要相互配合，携手发展。

国务院出台了关于支持海南全面深化改革开放的指导意见，支持海南全岛建设自由贸易实验区，同时明确提出，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。之后，国家又陆续出台了中国海南自由贸易试验区总体方案和系列配套政策，这给海南特别是给三亚带来了新的重大历史机遇。

三亚的目前的发展和建设情况如何？三亚市委副书记、市政府市长阿东介绍，三亚市统筹推进一港三城一基地的建设。中国海南自由贸易试验区总体方案提出，创建难繁育种科研平台、深海科技创新平台等重要科技平台，并划定特定区域建设全球动植物种子资源引进中转基地，这些都与三亚密切相关，三大产业，旅游业、现代服务业和高新技术产业，五个平台，难繁、深海、热带农业、全球动植物种子资源中转基地和航天，五个平台中有四个平台在三亚，目前三亚正在按照中央的要求和省委省政府的部署，统筹推进一港三城一基地的建设。

“金融机构未来在自贸区里会起到很好的作用，因为不管是做投资，还是做其他的业务，都离不开金融机构的服务。”招商银行副行长赵驹讲到，银行紧跟着国内自贸区的建设，比如招商银行在上海自贸区、天津自贸区都有自贸区分行，全岛都是自贸区以后，海口分行自然就成了自贸区分行。赵驹还透露，三亚正在筹办分行，明年6月份开业。

针对发展的痛点，阿东介绍，海南要在全岛3.5万平方公里范围内建设自由贸易试验区，这是前所未有的，同时与国内其他自贸区相比，三亚的基础也比较薄弱，可以说三亚是没有经过工业化就直接进入三产为主导，在经济总量、营商环境、人才储备、科技创新等方面跟国内其他地区，包括北上广深有相当大的差距，如何在这样的基础上推进最高形态的开放发展，需要思考研究。

(责编：赵爽、杨曦)