中国商业改革开放40周年纪念大会在京召开

人民网北京12月11日电 （邢郑） 作为中国商业改革开放见证者，商务部原副部长张志刚在11日下午举办的“中国商业改革开放40周年纪念大会暨2018（第六届）中国商业创新大会”主题峰会上表示，开放与改革相互促进，创新与中国商业相伴而行，观念更新、制度创新、模式创新和科技创新，为我国商贸服务业带来了一场彻底的革命。

40年来，商贸服务业实现了历史跨越，商业体制改革、粮食体制改革、农村商业体制改革、经营理念创新、商业科技创新，一次次改革创新都为改善民生做出了积极的贡献。

商务部流通发展司副司长尹虹在会上表示，经过40年的改革开放，流通领域发生了根本性的变革，流通产业基础性和先导性的地位逐步确立，市场流通体系日益完善，开放型的现代体制框架全面形成。从流通规模来看，流通的规模持续扩大，对国民经济的贡献度不断提高。2017年，主要通过流通业实现的最终消费对经济增长的贡献率为58.8%，2018年上半年更是达到78.5%；从流通的基础设施来看，基础设施日益完善，流通便利化程度不断提高；从流通创新来看，新业态、新模式和新服务成为流通发展的新动能，2017年连锁百强销售规模达到了2.18万亿元，门店数将近11万家，同比增长9.1%。此外，随着互联网、大数据和云计算在商业流通领域的广泛应用，新的业态、新的模式、新的品牌、新的服务层出不穷。流通发展的顶层设计日益完善、制度日益优化。

值得关注的是，在改革开放亲历者讲述激情大时代环节，大会还邀请到我国商业领域各个重要节点的见证者，如时任我国第一家超市广州友谊商店自选超级商场经理胡洁君。胡洁君在讲述广州友谊商店自选超级商场开办时的经历时表示，刚开业的超级商场仅有300平方米，采用的是全敞开的陈列售货方式，但这一变革对百货业的发展产生了深远的影响，“它标志着中国传统售货方式的改变，从一手交钱一手交货的封闭式售货转变为顾客可以自由地从货架上挑选货品这种敞开自选的形式，以及从算盘计算方式到电脑计价结算方式，这些都让广州的消费者第一次开了眼界，广州商业也开始进入与国际接轨的时代。”

超级商场开业后，全国各地的同行都前来参观学习，广州友谊商店作为第一个吃螃蟹的企业，也成为了培养超市管理人才的“黄埔军校”。“超市货架、电脑收款机和打码机及消耗品等商用设备和配套物品都是在超市开业后开始在国内大量生产和供应的”，胡洁君感慨道：“可以说当时友谊商店一次大胆的尝试带动了一连串的连锁反应，我们都切实感受到了改革开放带来的实惠。”

1992年7月，国务院发布的一份文件打开了外商进入我国的大门。这份名为《关于商业零售领域利用外资问题的批复》的文件，对我国流通业而言具有里程碑式的意义。此后，中国商贸服务业的开放经历了商品开放、经营形式开放和资本开放三个阶段。在全面开放后的近20年时间里，各地都在积极招商，吸引外资进入本地批发零售业。

据商务部原部长助理黄海介绍，1995年我国建立中外合资连锁企业试点，1998年又把中外合资连锁企业试点推广到西部城市。到2001年入世时，我国开放程度已经突破了中国做的承诺。2004年12月11日，按照中国加入WTO承诺，中国零售业全面开放，不再对外资做地域、数量、股权比例的限制，外资不仅带来了雄厚的资金，也带来了先进的营销理念、营销策略和科学的管理方式、管理技术，同时也带动我国城市高档设施的发展，推动城市综合服务功能和投资环境的改善。

对此，张志刚认为，改革开放深刻地改变了中国，也极大地影响了世界。“改革开放再出发，我们仍然需要居安思危、永存忧患意识、艰苦奋斗、砥砺前行，继续深化改革、进一步扩大开放是对改革开放40周年的最好纪念。”

最后，尹虹还表示，下一步商务部将以流通创新为引领，以建设法治化的营商环境为主线，以市场化的改革为方向，进一步深化流通改革和开放。

此外，中国商业联合会副会长、中国商业经济学会副会长傅龙成还在会上发布了《中国商贸流通业改革开放40周年发展报告》。

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