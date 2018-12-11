布局大健康产业 整合多元优势平台

千龙网北京12月10日讯（记者 凤凰）近日，东亚肌肤健康研究中心在北京正式揭牌成立，该中心将通过校企合作平台，致力于了解东亚肌肤的特点，发现更适合东亚人的护肤方式，研发更有针对性、专业性、科学性和有效性的护肤产品。
12月6日，东亚肌肤健康研究中心在北京揭牌成立。
当前，针对不同地区、不同人种的护肤需求日益显现，精准护肤已成为行业趋势。揭牌仪式上，北京科技大学化学与生物工程学院院长张学记表示，对于东亚人种肌肤的研究基本还处于一个空白地带，如何实现对于东亚肌肤的生理病理机理过程和特定治疗方案，进行个性化精准肌肤护理，在未来将是一个重要的研究领域。北京科技大学的“北京精准医疗与健康研究院”，凭借对精准医疗、精准护肤多年的科研和沉淀，能够发挥检测、分析、鉴定的源头作用。东亚肌肤健康研究中心的成立，将三方的优势融合在一起，发挥“1+1+1>3”的聚合力，为东亚肌肤的研究发展贡献力量。
北京工商大学副校长郑文红致辞。
北京工商大学副校长郑文红介绍了北京工商大学以中医理论为指导，利用高新生物技术研究开发植物资源进行特色药用植物资源中天然活性成分的分离纯化及应用等方面的研究成果。他表示,三方合作将有力促进科技难题攻坚和成果转化，对于高校和企业都有着重大意义。
云南白药集团健康产品有限公司总经理秦皖民致辞。
云南白药集团健康产品有限公司总经理秦皖民回顾了云南白药从传统药企跨界布局大健康产业取得的丰硕成果。他表示，云南白药将定位研究国际资源整合与产业发展的融合，利用得天独厚的自然资源优势，整合多元优势平台，打造专属亚洲人的肌肤管理体系。
据了解，东亚肌肤健康研究中心由北京工商大学、北京科技大学和云南白药集团健康产品有限公司联合组建，通过校企合作平台，将高校基础理论研究、国际产品开发技术、精粹功能成分组方精研紧密结合，将致力于了解东亚肌肤的特点，发现更适宜东亚人的护肤方式并生产更具针对性的护肤产品，填补东亚人种肌肤分析与鉴定的研究空白，树立东亚肌肤管理行业里程碑。
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