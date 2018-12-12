我国初步建成208个较高水平智能工厂

本报北京12月11日电 （记者王政、韩鑫）11日，工信部召开全国智能制造试点示范经验交流电视电话会议。会上，工信部副部长辛国斌介绍，当前我国已初步建成208个具有较高水平的数字化车间/智能工厂，智能制造试点示范项目拉动投资超过千亿元。
4年来，我国智能制造试点示范取得了积极进展。工信部与各地工信主管部门联合遴选出305个智能制造试点示范项目，涉及92个行业类别，拉动投资超过千亿元。初步统计，这些项目智能化改造前后对比，生产效率平均提升37.6%，能源利用率平均提升16.1%；运营成本平均降低21.2%，产品研制周期平均缩短30.8%，产品不良率平均降低25.6%。此外，我国已初步建立起国家智能制造标准体系，已有7项国际标准、215项国家标准正式发布，还有157项标准草案获得国家标准立项。
据介绍，目前我国已培育超过50家有一定影响力的区域工业互联网平台，工业设备连接数量超过10万台套。在智能制造试点示范的带动下，新兴产业快速发展。
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