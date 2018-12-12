外贸平稳收官几无悬念（锐财经）

对促进外贸稳定增长的省（区、市）加大激励支持力度、扩大跨境电商零售进口政策适用范围、进一步扩大“单一窗口”的服务功能……近期，一系列外贸进出口领域的政策措施加快出台、落地，为促进外贸稳定增长带来多重利好。相关人士指出，今年的外贸形势延续了2017年以来恢复性增长的势头，总体规模更是超出了市场预期，全年外贸平稳收官几无悬念。未来我国外贸发展存在诸多不确定性，但若能加快落实相关政策措施，仍有望继续保持平稳增长。

进口增速显著高于出口增速

海关总署日前发布的数据显示，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值27.88万亿元人民币，同比增长11.1%。从规模来看，前11个月进出口总值比2017年全年进出口总值多678亿元。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对本报记者分析，前11个月的外贸形势延续了2017年以来恢复性增长的势头，总体规模更是超出了市场预期。这一方面得益于全球需求的拉动，另一方面得益于国内经济总体平稳和自身外贸竞争力的持续增强。

海关总署统计分析司司长李魁文介绍，今年以来，我国积极扩大进口，进一步向世界开放中国市场，进口保持较快增长。前11个月，进口增长14.6%，高于同期出口增速6.4个百分点，贸易顺差1.96万亿元，收窄21.1%；资源性产品和消费品进口均显著增长，我国进口水海产品716.6亿元，同比增长40.2%，进口化妆品600.7亿元，同比增长69.9%。

张建平指出，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体、份额提升成一大亮点。前11个月，我国对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体3.3个百分点，占外贸总值的比重提升0.8个百分点。接下来，随着我国同“一带一路”沿线国家的投资贸易合作加快推进，进出口还有很大增长潜力。

跨境电商发展势头迅猛

外贸稳中有进的过程中，跨境电商发展势头尤其迅猛。根据海关总署数据，今年1-10月份，通过海关跨境电子商务平台零售进出口总额为1110.4亿元，同比增长86%。其中进口671.8亿元，增长53.7%，出口438.6亿元，增长173.9%。

为进一步促进跨境电商零售进口持续健康发展，商务部、发改委等6部门日前联合印发通知，提出对跨境电商零售进口商品按个人自用进境物品监管，不执行有关商品首次进口许可批件、注册或备案要求；进一步加大支持力度，将政策适用范围从之前的杭州等15个城市，再扩大到北京、沈阳、南京、武汉、西安、厦门等22个新设跨境电商综合试验区的城市；进一步扩大享受优惠政策的商品范围，新增群众需求量大的63个税目商品。

出口方面，日前召开的国务院常务会议明确提出，按照国际通行做法，支持跨境电商出口，研究完善相关出口退税等政策。

商务部部长助理李成钢表示，“我国这几年进出口贸易总额都在4万亿美元左右，有时候是超过的。就跨境电商来说，在总的贸易盘子里，占比相对较小。但从国际层面来看，跨境电商的业态是处于一个不断发展的过程之中，未来前景可期。”

营造国际一流口岸营商环境

外贸稳定健康发展，不断优化的营商环境至关重要。对外经济贸易大学副校长赵忠秀认为，当前，我国营商环境有了比较明显的改观，支持了外向型经济的进一步发展。

海关总署国家口岸管理办公室主任张广志日前介绍，海关总署持续优化口岸营商环境，取得了显著成效：世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示，中国营商环境便利化排名大幅提升32位；进出口整体通关时间压缩比已经连续8周稳定在40%以上；11月1日前已经将进出口环节需验核的监管证件数量从86种减至46种；11月1日起，“单一窗口”新增8项服务项目并在全国推广应用等。

“下一步，我们将继续着力营造国际一流口岸营商环境。”张广志说，今年进口整体通关时间已经压缩到50小时，有信心完成如期压缩到48小时的目标任务。在“单一窗口”新增8项服务项目的基础上，下一步，要把铁路、航空、邮政等物流环节拉进来，还要扩展到金融、保险等其他领域。

与此同时，国家加大了对地方的支持力度。国务院办公厅日前发布通知，对促进外贸、外资稳定增长，积极优化营商环境成效明显的省（区、市），在外贸转型升级基地培育中给予优先支持。

张建平认为，今年全年我国外贸进出口将能保持平稳增长，明年这种态势也有望得以延续。

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