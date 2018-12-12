精细管理，让共享经济再出发（云中漫笔）

共享经济是近年来的热门话题，在提高资源利用率、方便群众生活、盘活闲置资源等方面起到了积极作用。消费者也渐渐接受并习惯了这种消费模式，共享单车、共享充电宝等甚至已经成为我们生活中不可缺少的一部分。

然而近期某些共享单车公司被曝押金提取困难、资金链断裂等问题，再次引发业界和消费者对共享经济如何更好发展的思考。在市场竞争白热化的今天，蜂拥而上的粗放型发展模式显然已不具备竞争力。共享经济要进入2.0时代，实现再出发，精细管理必不可少。

精细管理要做好市场细分，满足不同用户的差异化需求。以共享单车为例，有些消费者因单位离地铁站较远，每天上下班都要骑乘共享单车，而有些消费者则是到某地出差、游玩，可能只需使用六七天。一些公司针对顾客的差异化需求，推出周卡、月卡、季卡、年卡等不同付费周期，给顾客带来实惠。有些企业在传统的计时收费外，推出记次收费，赢得消费者点赞。

精细管理要优化用户体验，注重顾客感受。寒冬腊月往往是共享单车使用率较低的时节，如果扫码解锁等待时间过长，不仅赶时间的上班族会心急如焚，还会冻得手脚发凉，影响用户体验。有些共享单车软件程序设计存在漏洞，即使是坏车、并未骑乘也需要先支付费用，再申诉退款，增加操作环节，造成不便。企业如果能从用户体验出发，在广泛征集意见的基础上，关注找车、扫码、开锁、骑乘、关锁、支付每一个环节是否有浪费顾客时间、损害顾客权益的现象，并进行有针对性的优化设计，会大大提高用户的满意率。

精细管理要利用好数据分析技术，实现产品与客户的精准定位。在共享单车领域，一些企业对GPS定位系统采集的信息进行海量分析，提前掌握用户使用规律，按需调配单车投放区域与投放量。制约共享经济发展的一大瓶颈是押金问题，直接关系到用户权益与用户数。目前，有消费者反映，偶尔用一次共享充电宝却需要支付一两百的押金，不仅退款麻烦，时间也较长。在这方面，共享单车企业的做法值得借鉴，它们充分利用金融大数据在用户划分与身份识别方面的作用，与第三方信用评价机构进行合作。第三方机构在法律允许的范围内根据客户金融数据进行信用评级，企业可根据评级情况对用户实行免押金优惠政策。

“共享之风”吹进不同领域，同一领域中共享企业竞争激烈，是共享经济火热的两个方面。尽管火热的背后也暴露出粗放式发展存在的不足，但不能因噎废食。解决好在“增量”之后，如何盘活“存量”，通过精细管理，促进共享经济迈入2.0时代或许是共享企业的未来发展方向。

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