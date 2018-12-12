7款iPhone手机面临强制下架

高通公司10日晚宣布，福州市中级人民法院裁定，在高通起诉iPhone侵犯专利权的事件中高通胜诉，要求苹果立即停止在中国进口、销售和许诺销售未经授权的iPhone的侵权行为，涉及七款iPhone型号的手机。苹果公司回应表示，中国消费者仍可购买所有型号的iPhone产品。苹果公司已于周一向法院申请复议，这是对初步禁令提出上诉的第一步。

昨天，律师表示，根据民事裁定书的相关规定，国内的四家苹果子公司必须立即执行“禁售令”，法院可以向销售手机的单位发出法律文书，要求其停止销售。如果没有根据法院的要求停止销售的，拒不执行法院裁定，属于违法行为，法院可以对其进行处罚。

苹果不满高通的巨额专利费已有两年之久，二者由于专利之争相互起诉超过50次。有数据估算，在此之前，苹果每年需向高通缴纳20亿美元的专利费用。

1 哪些iPhone手机被裁定禁售？

12月10日晚，高通宣布，福建中级人民法院授予了高通针对苹果公司四家中国子公司提出的两个诉中临时禁令，要求苹果立即停止针对高通两项专利的、包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为，被列入范围的iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。

高通还声明，裁定书不适用苹果公司委托和硕联合科技股份有限公司制造的蜂窝产品，也就是说被禁售的苹果产品不包括和硕生产的iPhone。

2 苹果侵害了高通什么专利？

民事裁定书指出，此次苹果侵害高通的专利是“计算装置中的活动的卡隐喻”，专利号为ZL201310491586.1。这一专利技术内容为在GUI（Graphical User Interface，即图形用户界面）交互过程中，利用多个卡片来代表不同的App、通过滑动手势操作卡片，来执行手机App的切换和退出。法院认为，高通公司的请求具有程序法依据。法院同时提到，专利侵权涉及高通公司的“计算装置中的活动的卡隐喻”发明专利，高通提供了该专利的副本，证实了高通公司是专利的专利权人。

其中所涉及的专利据称包括调整和重设照片的大小和外观、在手机上浏览、寻找和退出应用时通过触摸屏对应用进行管理的操作。有观点认为，这是基于iOS系统的专利，最新版的iOS 12则不受这两项专利的影响，苹果最新版手机因此而被除外。不过，高通公司法律顾问日前在接受采访时表示，禁售令并不针对手机装载的操作系统。另有观点认为，不包括最新款手机，是因为高通在2017年就已起诉苹果，当时最新款手机还未发售。

这两项专利，之前已经在专利无效程序中被国家知识产权局认定为有效。

高通总法律顾问唐·罗森博格在接受采访时表示：“我们十分珍视与客户的关系，不倾向于通过诉讼向法院寻求支持，但我们也对保护知识产权的必要性坚信不疑。苹果公司一直从我们的知识产权中获益，但却拒绝为此向我们支付费用。这些法庭判决是对高通广泛的专利组合实力的进一步认可。”

3 高通为何要在中国诉讼？

高通诉苹果的案件，为何要在中国诉讼？从一份福州市中级人民法院的《民事裁定书》可见一二。裁定书显示，该案申请人是住所位于美国加州的高通股份有限公司，而被申请人是苹果电脑贸易（上海）有限公司、苹果电子产品商贸（北京）有限公司、苹果贸易（上海）有限公司以及苹果电子产品商贸（北京）有限公司福州泰禾分公司。

高通认为，该四公司具有侵害专利权或者帮助侵权的可能性，如果上述行为不及时被制止，则后续侵权赔偿数额难以计算；如不在现阶段通过行为保全使侵权行为停止，则高通公司的损害将会因新型号手机的上市不可避免地进一步扩大。侵权行为将对中国市场上已经与高通公司建立起关系的其他手机生产商造成难以弥补的产品竞争力损害，进而对高通公司与这些合作伙伴之间的商业合作关系造成难以弥补的损害。

该案于2017年11月15日立案，高通公司于今年7月10日向福州中院申请责令诸被告先行停止侵犯专利权行为，请求对苹果四家子公司的侵权产品iPhone 6S至iPhone X的七款手机产品停止销售。

4 苹果手机还能买到吗？

苹果方面回应表示，“试图禁售我们的产品是高通公司的又一绝望举措，该公司的违法行为正受到世界各地监管者的调查。中国消费者仍可购买所有型号的 iPhone 产品。高通公司正在就他们以前从未提出过的三项专利提出主张，包括一项已经失效的专利，我们会通过法院寻求所有的法律途径”。

苹果还表示，已于周一向法院申请复议，这是对初步禁令提出上诉的第一步。

苹果曾表示，“我们深信知识产权的价值，但是我们不会为与我们没有关系的突破性创新技术付费。我们愿意为标准化的技术支付一定的合理费用，但是高通拒绝和我们谈判，因此我们寻求法院帮助。”

北青报记者看到，目前在苹果公司官网、线下实体专卖店、天猫、京东等渠道依旧可以买到上述型号的苹果手机。在苹果官网，一部iPhone7的送货时间是次日，多款手机全部有现货在售。

苹果官网的客服表示，“并没有您说的侵权下架这种问题，我们没有接到通知。您可以看下，目前官网iPhone7系列、iPhone8系列和最新款的这些型号都在售的，苹果官网也在售”。

5 福州中院的裁定为何全国有效？

福州市法院的禁售令，可以在全国范围内生效吗？北京京师律师事务所国际文教部尤勇律师、马云婷律师向北青报记者表示，“地方法院民事裁定产品下架，是针对被告经营范围内的产品，是否在全国范围内下架，要看这个案例的被告他的产品是否涉及覆盖全国的苹果手机。地方法院有裁定权，说明其有管辖权，那么针对被告的禁制令就在全国范围都是有效的”。

北京市中闻律师事务所合伙人赵虎律师表示，“法院的判决，在我国法域内有法律效力。所以，地方法院的判决，也是有法律效力的。”赵虎介绍称，苹果公司是否可以上诉的问题，按照民事诉讼法规定，对于裁定，只有“驳回起诉”“管辖权异议”“不予受理”的裁定是可以上诉的，对于其他的裁定不可以上诉。

那么该事件对iPhone用户是否有影响？赵虎表示，“此次专利纷争目前对用户暂时没有影响”。

6 禁售苹果手机是否该立即下架？

北京京师律师事务所国际文教部尤勇律师、马云婷律师向北青报记者表示，对于福州中院下发的裁定书，属于专利禁制令，不属于可以上诉的范畴。因为民事诉讼裁定只有三种可以进行上诉：1.不予受理：2.对管辖权有异议；3.驳回起诉。福州中院裁定一经下发，已经具备了法律效力。

尤勇律师、马云婷律师还表示，在法院判决后，如果四家公司没有执行，手机还在售，那高通就可以申请强制执行。但是强制执行不能针对苹果手机的用户，只能针对本案的被告。民事法律关系是民事主体之间的权利义务关系，对于原被告之外的购买者无权干预；但对于被告，如果其不履行生效的民事裁定，则一旦原告方请求强制执行，那可能产生相关强制执行的法律后果。

这种“法律后果”具体可能是什么？“法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行自己义务部分的财产。拒不执行法院生效的裁定可以予以其法定代表人15日以下的拘留，情节严重还会构成犯罪。”尤勇律师、马云婷律师说。

赵虎对北青报记者表示，福州市中级人民法院已经正式下达临时禁令，同意了高通针对苹果四家中国子公司诉讼期间，禁止这些企业在中国地区进口、销售以及许诺销售未经高通专利授权的产品。这个禁令是以裁定的方式做出的，我国民事诉讼法第二百三十六条第一款规定，“发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。”也即，苹果公司必须立刻下架民事裁定书中所规定的这些型号的iPhone。

那么按照现在的情况来看，iPhone手机仍然正常在售。赵虎表示，法院可以向销售手机的单位发出法律文书，要求其停止销售，如果没有根据法院的要求停止销售的，拒不执行法院裁定，属于违法行为，法院可以对其进行处罚。

7 高通苹果为何大动干戈？

苹果称，“试图禁售我们的产品是高通公司的又一绝望举措”，这说明苹果和高通的专利权纠纷已经由来已久。自2017年1月，苹果起诉高通，称高通强迫苹果使用其基带芯片以收取更高的专利使用费。

那么两家同是美国的科技巨头为何闹得如此不可开交呢？据报道，根据分析师估计，陷入专利纠纷前，高通原本每年能从苹果拿到20亿美元左右的专利使用费。

今年以来，二者的关系进一步恶化。前不久，在美国圣地亚哥联邦法庭听证会上，高通称苹果还拖欠其70亿美元专利使用费，且经过多次沟通，苹果方面以各种理由与借口拒绝支付。同时，高通要求法官驳回苹果关于九项“精选”专利相关的所有索赔要求。

据统计，截至2018年6月中旬，苹果和高通在全球打了50多场专利官司。这些官司分布于六个不同国家的16个司法管辖区。

苹果其中的一次起诉称，高通为了报复苹果与FTC的合作，非法扣留了原本承诺退还的专利使用权费用；要求高通向其支付高达10亿美元的巨额赔偿。

在中国，二者也多次进行法律诉讼。在裁判文书网上，可以搜索到多份双方的诉讼文件。今年9月，最高人民法院也向三家中国苹果分公司下发了民事裁定书，裁定苹果公司因专利侵权付给高通公司1亿元。

文/本报记者 温婧

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