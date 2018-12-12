东方丝绸市场开展专项整治

本报电 （鲍宇清）近日，中国东方丝绸市场管理办公室联合江苏苏州市吴江区盛泽镇政法办、公安、综合执法局、消防和供电所等部门开展专项整治行动。据了解，此次检查在前期摸排、宣传、告知的基础上，复查前期已整改经营户，巩固专项整治行动取得的阶段成效。当天，检查小组对和服商区、祥盛商区和轻纺南商区进行了检查。
“此次行动中，我们针对重点经营场所进行严查，以点带面，进一步落实行动要求，保障经营户人身财产安全。”中国东方丝绸市场管理办公室相关负责人说，近日出台的高质量发展扶持政策中明确规定，市场经营户如果存在消防隐患，将取消获扶持资格，促进市场经营户增强发展和安全“双赢”意识。
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