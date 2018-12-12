原标题：专利法修正案草案有望明年通过 侵权成本将大幅提高

12月11日，国新办举行以“改革开放与知识产权事业发展”为主题的中外记者见面会。国家知识产权局条法司原司长尹新天在会上透露，提交全国人大审议的专利法修正案（草案）有望在明年得到通过。

据了解，此次专利法修正案（草案）着眼加大对侵犯知识产权的打击力度，借鉴国际做法，大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额，显著增加侵权成本，震慑违法行为；明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任，提出网络服务提供者未及时阻止侵权行为须承担连带责任。草案还明确了发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制，并完善了专利授权制度。

据尹新天介绍，1984年通过专利法，是中国知识产权事业中具有里程碑意义的重大事件。此后，专利法经过了三次修改。第一次修改是1992年，取消了对药品、化学物质和食品不授予专利权的限制，使得中国的专利制度与国际标准更加接轨，也大大促进了我国药品、化学物质和食品产业的进一步发展。第二次修改是2000年，对专利法中不符合世贸组织规则的地方进行了修改。第三次修改是2008年，根据发展需要，对专利制度做了进一步调整。此次修改为第四次，将使专利法得到进一步完善。

国家知识产权局知识产权发展研究中心助理研究员郭剑在接受《经济参考报》记者采访时表示，专利法修正案（草案）的加速推进，反映出我国政府提高专利保护水平的诸多努力。一是提高侵权成本，大幅提高专利故意侵权、假冒专利的赔偿和罚款额。二是调整举证责任，降低专利权人维权难度。同时，对于电子商务领域网络侵权行为，提出网络服务提供者未及时阻止侵权行为须承担连带责任，也有利于促进电子商务行业的良性健康发展。

记者还从会上获悉，我国加大知识产权保护让诸多企业受益良多，特别是对于推动中国企业“走出去”具有重要意义。联想集团全球法务部知识产权总监陈媛青表示，面对日趋激烈的国际竞争市场，申请专利保护帮助联想的创新产品在全球保持领先优势。

随着我国专利保护水平的不断提高，我国知识产权数量也在快速增长。据世界知识产权组织近日发布的《世界知识产权指标》年度报告数据，2017年中国知识产权申请量达到138万件，超出美国、日本、韩国专利申请数量之和，连续7年居世界首位。

不过，尹新天表示，未来，知识产权事业的发展不能只关注专利数量，还要注重专利质量，提高科学技术含金量。

事实上，知识产权事业的高质量发展已经得到国家层面高度重视。据了解，目前，知识产权高质量发展指标体系正在搭建中。“2017年的指标体系相比上年已经大幅提升质量类指标权重，小幅提升效率类指标权重，适当降低数量类指标权重。”郭剑透露，未来知识产权高质量发展体系还将包括更多反映创造质量和运用效益类的指标。

(责编：杨曦、赵爽)