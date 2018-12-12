原标题：地铁昌平线将南延至蓟门桥

原标题：地铁昌平线将南延至蓟门桥

本报记者 曹政

昨天，市轨道公司对外披露，正在建设的昌平线南延工程，将率先延至蓟门桥，增加5座换乘站，这将大幅减少在西二旗站换乘的客流，缓解该站的拥挤问题。按照远期规划，昌平线还将继续南延至国家图书馆站，实现与地铁9号线的贯通运行。

南延7站5站可换乘

西二旗站是昌平线南端终点，附近有百度、联想、甲骨文等多家互联网企业。在“昌八联络线”开通前，昌平线只能在西二旗站与13号线换乘。每天早高峰，这里成为昌平上班族的必经之地。交通部门的监测数据显示，该站早高峰出站客流高达每小时2.5万人。

昌平线南延工程西二旗至蓟门桥段，大致沿京新高速、小营西路、京藏高速、学清路、学院路、西土城路敷设，全为地下线。南延线路长12.6公里，新建车站7座，由北向南分别是：清河站、上清桥站、学清路站、六道口站、学院桥站、西土城站、蓟门桥站。全线最大站间距2.82公里 (位于清河站-上清桥站区间），最小站间距0.82公里 (位于西土城站-蓟门桥站），平均站间距1.72公里。

7座车站中包括换乘站5座：清河站可换乘13号线和未来的19号线支线，上清桥站可换乘19号线，六道口站可换乘15号线，西土城站可换乘10号线，蓟门桥站可换乘正在建设的12号线。

“这5座车站换乘距离都比较短，未来乘客换乘会很方便。”市轨道公司相关负责人介绍，清河站、上清桥站是同台换乘19号线支线，其它车站也主要是方便的“T形换乘”方式。

十三陵车辆段启动扩建

地铁昌平线的编号为27号线，是一条连接中心城区与昌平新城的南北向轨道交通快速客运线路。此前，昌平线已经开工并建成两期工程：昌平线一期工程为南邵站至西二旗站段，二期工程为西山口站至南邵站段，建设线路长度总计31.9公里。

伴随着昌平线的向南延伸，所需列车更多。此前，昌平线只有十三陵车辆段，昌平线行驶车辆在此车辆段进行存放及检修。

“十三陵车辆段已经开始扩建，增加车辆存放股道以及配套附属用房和各专业管线等。”承建方北京建工路桥集团项目部负责人说，扩建后的车库可由原停放24列车增加到停放60列车。根据计划，车辆段扩建工程将在2020年年底完工。

据了解，十三陵车辆段扩建项目还成为“数字中国·智慧工地”全国100个示范基地建设项目之一。在安全质量管理方面，现场采用新一代人脸识别闸机，实现0.7毫秒内识别，1秒内闸机开启通过。

远期南延“握手”9号线

市轨道公司相关负责人介绍，昌平线南延全线共50个施工场地，已经进场19处，其它场地也力争年底进场。目前南延段各项工作正在稳步推进，部分场地进入实质性开工阶段。

昌平线南延全线风险源共850处，其中特级风险源7处，施工风险和难度都很大。因此，昌平线南延目前还未敲定最终的完工时间。

从西二旗站到蓟门桥站只是昌平线南延的先期实施路段。根据远期规划，这条线将继续南延至国家图书馆站，“握手”地铁9号线，与9号线贯通后线路全长约63.4公里。国家图书馆站现已连接地铁4号线和正在建设的16号线，未来该站将至少实现“三线换乘”。

不过，南延至国家图书馆并与9号线贯通一事尚属于远期规划，具体实施时间没有敲定。业内人士透露，昌平线与9号线贯通的难度不仅体现在施工方面，还有设备调试等问题。

图为昨天在昌平线十三陵车辆段扩建工程现场，工人们正紧张施工，吊装顶部横梁。本报记者 武亦彬摄

(责编：赵爽、仝宗莉)