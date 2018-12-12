原标题：老教授捐奖金身后房产设奖学金

原标题：老教授捐奖金身后房产设奖学金

中国人民大学教授吴易风。

本报记者 任敏

自称“学校学历最低的教师”、中国人民大学博导吴易风先生，昨天下午获得第七届吴玉章人文社会科学终身成就奖。一同获奖的还有华中师范大学荣誉资深教授、历史学家章开沅。

吴易风老先生现场宣布，将100万元奖金全部捐献，用于设立贫困生奖学金，并透露在遗嘱中已写明，自己去世后将把市值千万元的房产所得也添加至这项奖学金之中，以实现遗愿。

自称“学校学历最低的教师”

吴玉章人文社会科学终身成就奖被称为中国人文社科领域最高荣誉，奖金为100万元。

昨天，当身着藏青中山装、脚蹬运动鞋的吴易风上台发表获奖感言时，第一句话是：“出乎意料！”

吴易风说，自己来自江苏高邮农村贫苦农民家庭，没有机会受到正规的中小学教育，只读了几年私塾和乡村初级师范，解放之后参加工作，1955年考取中国人民大学经济系，1959年毕业，留校任教。

尽管已经是人民大学的教授和博导，但他笑称，自己是“学校学历最低的教师”。

吴老进一步解释说，学校的老师他们都有很高的学历，只有自己是什么学历都没有，不是硕士，不是博士，甚至连学士证书都没有，“因为我们那时候只给一个毕业文凭，没有学士学位，所以我常常跟同学说，我是什么‘士’都不是。”

立遗嘱用房产设奖学金

领奖时，吴易风当场宣布，将把100万的奖金全部捐献，设立贫困生奖学金，这是因为，他深知贫苦家庭出身受教育的困难。

宣布完这一消息，他还提起另一计划，“我马上就87岁了，来日无多，我已经跟我的继承人两个孩子，跟他们商定了，并且写入遗嘱了，遗嘱有法律效力的，在我过世后我的部分遗产将加入这笔贫困生奖学金。”

吴老所说的部分遗产，就是自己的住房，他还特意算了一笔账，“住房面积还不小，按照现在的价格值一千几百万，到那时候会跌到什么程度不知道，我估计按照最坏的部分遗产至少有四五百万。如果有四五百万加入今天一百万的话，那就五六百万了，把这个也加到贫困生奖学金里面来，以实现我的遗愿。”

他以三句“谢谢”结束感言，而现场观众则以热烈的掌声，向他致敬。记者注意到，听众席中，有不少人眼眶已湿润。

劳模奖金作为特殊党费交组织

虽然“什么‘士’都不是”，但吴易风先生是我国著名马克思主义经济学家，中国人民大学首批一级教授，他在马克思主义经济学、西方经济学、外国经济思想史三个重要领域都取得了学界瞩目的丰硕成果。他精通马克思主义经济学、西方经济学和外国经济思想史，《空想社会主义者的经济学说》、教材《西方经济学》、译著《数理经济学》等皆是其代表作品。

吴玉章基金委员会颁奖辞还这样评价：他治学严谨，坚持真理，不跟风，不唯上，不媚俗，是运用马克思主义方法对西方主流经济学进行系统的批判性研究的领军者，是很早就对西方新自由主义的理论和实践进行旗帜鲜明的抵制和批判的经济学家之一。他勤勉从教六十八载，忠诚于党的教育事业，著作等身，桃李满天下。他信仰坚定，品德高尚，曾将自己获得的北京市劳动模范奖金作为特殊党费交给党组织。

相关新闻

章开沅：学术青春得益于改革开放

获得吴玉章人文社会科学终身成就奖的还有史学泰斗章开沅先生。因为刚做完手术，不能寒冬远行，92岁的章开沅先生专门录制了获奖感言视频。他也用“出乎意料”来形容自己的心情，“既感觉荣幸又觉得惭愧，主要是因为自己觉得学无大成、贡献很少。”

章开沅是我国著名历史学家、教育家。章开沅先生治学严谨，在辛亥革命史、中国资产阶级及中国商会史、中国教会大学及基督宗教史、近代化道路比较研究、南京大屠杀历史文献研究等领域均有开创性的学术贡献。他的论著宏丰，《辛亥革命史》（三卷本）是世界上研究辛亥革命史的第一部综论性的大型专著。

在视频中，章开沅认为，这个荣誉不是给自己一个人的，应该是授予这一代同行学者，“因为好多好多大的工作都是集体做的。”他回忆，自己能够真正做学问，完全是受益于改革开放，“改革开放对我们这一代人来讲等于是第二次开放，是学术青春的空前的焕发。”1979年以后，章开沅较早地走出国门，放眼世界，广泛交流，过去40年来参与并且见证了改革开放伟大的全部历程。

(责编：赵爽、仝宗莉)