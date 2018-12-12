原标题：揭秘天价抗癌药“癌盾”骗局

原标题：揭秘天价抗癌药“癌盾”骗局

“姐，公司回馈老顾客有个价值1.28万元的泰国游，店里有个名额我准备推荐你去。”面对相识近10年的美容院姐妹的热情攻势，被大连思兰德生物科技有限公司（下称思兰德公司）锁定的“优质客户”往往难以招架。近日，按照公安部统一指挥部署，在辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、湖南、重庆等地公安机关密切配合下，浙江公安机关打掉一个以海外医疗名义实施诈骗的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人132名，冻结涉案资金7000多万元，破获案件2000多起，扣押假药3000多箱及一大批涉案物品。

诈骗手段实现“私人订制”

经查，自2014年起，思兰德公司在全国范围内物色代理商，由代理商发展下线美容院，再由美容院物色受害人，进而实施海外医疗诈骗。

美容院作为整个诈骗体系的最前端，通过美容师日常与顾客的闲聊，逐渐掌握顾客的情况，随后形成一份资料详尽的客户分析表，包括家庭收入、消费能力、婚姻状况、家族病史等。美容院经过初步筛选后，再由代理商辅助二轮筛选，最终被选中的人成为思兰德公司的“优质客户”，她们都是经济条件优越、身体健康、不懂英文，且不从事医疗、法律工作的人员。

思兰德公司对于“优质客户”的情况了如指掌，针对其喜好使用不同的诈骗手段。浙江省嘉兴市秀洲公安分局刑侦大队副队长徐惠刚给记者举了个例子：如果某位客户比较迷信，思兰德公司员工在与其沟通的过程中则适时引入风水大师辅助。如果另一位顾客比较相信科学，则主打“国际专家名医”这张牌。思兰德公司以其“私人订制”的诈骗手段，在6天5夜的泰国游中层层递进，最终实现销售天价抗癌药的目的。

体检诊断让人真假莫辨

到达泰国后第二天，思兰德公司就将客户带到芭堤雅一家正规医院进行参观并体检，思兰德公司对客户宣称，这是美国NHC医院机构的亚洲分院。在随后的医疗说明会上，思兰德公司将其员工包装成美籍华裔名医、医学世家传人、知名医学专家上台讲课，在讲课中介绍公司所售药品，由公司准备好的课件和提前熟背的稿子让台下的“优质客户”听得频频点头。

住豪华酒店、名车接送、游艇出海，思兰德公司有句行话，管这一阶段叫“破冰”，意为拉近客群关系。如此姐妹情深、美食美景、名医的轮番轰炸，很少有人内心的坚冰不被融化。

医院的体检报告出炉后，由于全是英文，此时就需要思兰德公司的“专家”向客户一项项解读。记者在嘉兴市看守所见到了其中一名“假医生”马某，她告诉记者：“体检报告上的指标都是医学上常见的英文单词，我们根据指标的异常与否向他们推荐公司的产品。比如体检报告上显示白细胞水平偏低，我们就告诉客户白细胞和免疫力的关系，并且告诉他们有患癌的风险。”这些“专家”的解读混杂着专业术语与医学常识，顺着体检报告上的相关性分析，将受害人哄骗得云里雾里。特别是一些家族成员患癌的受害人，更加偏听偏信，立马就要购买思兰德公司的抗癌药物，思兰德公司工作人员则拿出准备好的POS机进行当场交易。

“售后服务”确保万无一失

思兰德公司为确保其诈骗过程万无一失，还制作了官方网站，思兰德公司在网页上售卖的“癌盾”等几款“药品”均有中英文介绍，为的是防止受害人上网查询使之露馅。更有甚者，思兰德公司还为这些花费巨资购买“癌盾”的客户提供二次回访，由在泰国为其坐诊的“名医”在国内再次接待，根据受害人实际情况“巩固”疗效。

经检测，所谓“癌盾”的主要成分为番茄红素和青花素。为规避监管，思兰德公司在国内生产，出口美国后再进口，将“癌盾”灌装入自行设计的外包装盒内，贴上美国原装进口标签。“癌盾”分为1号、3号、5号和9号等型号，分别以人民币9.8万元至39.8万元的价格出售给受害人配合治疗。由于外包装华丽精美，“癌盾”药片的价值甚至不如包装的价值。

记者与犯罪嫌疑人思兰德公司一中层管理人员王强（化名）交流时，他仍记得公司培训要求背下来的宣传语：“‘癌盾’能够提高人体免疫力，达到预防癌症的功效。主要原理是，由于免疫力下降，癌细胞活跃，‘癌盾’能抑制其活跃度，连续服用5年癌症预防率达97.6%。”王强告诉记者，公司销售的产品，针对员工虽有内购价，但由于限量，仍需抢购，像“癌盾”这样的高端产品平时自己还要省着吃。

目前，这条前期有优质客户筛选、免费旅游、诱骗出境，中期有医疗会诊、实施诈骗，后期有客户回访、制作网站、掩盖事实的“线型”诈骗产业链已被公安机关彻底摧毁，此案将于近日移送检察机关审查起诉。

据法制日报

(责编：赵爽、仝宗莉)