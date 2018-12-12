法治保障营商环境不断优化

11月1日，在民营企业座谈会上，习近平总书记重申了“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”，并要求“营造公平竞争环境”。营商环境是经济发展的助推器，健全的法治是营商环境不断优化的最根本、最稳定、最长久的保障。

2017年2月1日实施的《辽宁省优化营商环境条例》对建设平等便利的市场经济环境、高效便捷的政务服务环境、更具活力的创新创业环境等都有明确规定，对14类政府及其工作人员侵犯企业合法权益行为划定了红线。今年，辽宁省人大常委会又制定了行政审批中介服务管理条例、社会组织管理条例、开发区条例等，初步形成了辽宁营商环境建设的地方性法规体系。这些法规的制定与实施，严格规范了政府行为，有效提高了市场主体创新创业的积极性。

随着市场环境的不断变化，必须积极运用法治思维和法治方式，全面推进依法行政，规范行政权力运行，打造公平正义的法治环境，依法保护企业家合法权益。过去我们有的政府部门及其工作人员存在“不审批不会工作，不拨款不会工作”的落后思维，政府服务效率不高、行政执法随意性大、设置或抬高门槛搞地方保护、市场监督不到位、市场主体权益不平等、政府审批中介服务不规范、新官不理旧账、违约成本低等，这些都是营商环境的痛点和堵点。如果不消除这些痛点、不疏通这些堵点，就难以适应市场经济发展的要求。

只有及时清理、修改和废止不利于维护市场竞争环境、阻碍要素流动的法律法规，才能营造全社会开放包容、互利合作、诚实守信、重商护商的营商环境。

长期以来，“政策不稳”被很多投资者称为最大的风险。事业发展是一届接着一届干出来的，各方面的工作都有自身的规律，许多工作往往不是一年甚至一届就能够完成，很多项目周期很长，如果政策不稳，容易造成巨大的资源浪费，扰乱市场秩序，错失发展机遇。保持政策稳定靠什么？不能凭领导“拍脑袋”决策，朝令夕改，人走策变，必须依靠法律来保证政策的稳定性，给投资者吃下“定心丸”，让他们对未来有清晰的判断和稳定的预期。

法治保障营商政策的连续性，要求新官必须理旧账。新官不理旧账是营商环境中最大短板之一。解决这些问题，必须靠法律的约束，强化履约监督。守法诚信是法治政府安身立命之本，生生不息之源，贯穿于法治政府建设的各个方面。我们绝不能做出尔反尔、背信弃义的事，绝不能做杀鸡取卵、竭泽而渔的事，要充分发扬“立木为信”的精神，确保每一个承诺都坚决兑现。一年多以来，辽宁聚焦营商环境建设的重点领域和关键环节，建立健全覆盖全省的诚信体系，开展政府机构失信问题专项治理，加大对诚信主体激励和对失信主体惩戒力度，坚决查处和纠正损害营商环境建设的突出问题，公开曝光39个营商环境反面案例，对178个责任人进行了问责处理，清还政府欠款111.5亿元，提高了政府公信力。

结合人大职能而言，除了立法保障营商环境外，还需要依法加强对权力的监督，经常组织专题调研、执法检查、专题询问，及时发现和解决营商环境中的问题。特别是在招商引资过程中，不得作出违背现行法律、法规、规章或者超出本级政府职权职能范围的政策承诺。所承诺的投资条件，应严格以书面形式体现并执行，引资成果在政府网站公开，接受社会监督，绝不允许为继任者埋下政策和发展的隐患。

（作者为辽宁省委书记、省人大常委会主任）

《 人民日报 》（ 2018年12月12日 17 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)