原标题：网红美白神器“一洗就白”？含违规违禁材料 或致癌

真！相！了！网红美白神器"一洗就白"？看完不寒而栗→

都说一白遮百丑，拥有白皙透亮的皮肤是很多爱美人士心心念念的追求。

最近，一款号称“一洗白”的美白神器，受到不少女性朋友的追捧。

这就是美白神器“一洗白”↓

视频拍摄者把产品涂抹在一只胳膊上，随即用清水冲洗，接下来就是见证奇迹的时刻：使用过“一洗白”的皮肤立马变白了许多，两只膀子一黑一白，形成鲜明的对比。

看完这段视频，爱美人士纷纷表示毫无抵抗之力，留言区更是被“求商品链接”的回复刷爆了。

虽然这一视频并没有呈现产品的厂家、商标等信息，但这并不妨碍网友们自行搜索，一时间，各种试用“一洗白”的视频爆红网络，这款产品也迅速成为电商网站上的爆款。

在电商网站上，这类产品售价从40元到100多元不等，全都宣称“肌肤水嫩美白，美肤养肤一步到位”。按照商家的说法，产品中含有的“深海泥”可以改善皮肤问题、赋予肌肤光滑弹性。长期使用，还能让皮肤彻底从黑变白。

虽然外包装上印有硕大的“深海泥”字样，但在“一洗白”的成分说明中并没有这种物质。再看成分表，一串化学品名称让人摸不着头脑。化学专家看后表示，“一洗白”中使用了一种覆盖剂，来达到所谓的美白效果。

扬州大学化学化工学院副教授 景崤壁：说明书上的成分没有一样东西可以美白，但里面有一个东西叫做EDTA，这是个络合物，美白的功效是靠重金属，它用一个东西把重金属络合起来，形成白色的东西，在皮肤上可以起到遮盖的作用。

景教授介绍，从成分表来看，“一洗白”是100%的化学品，一点天然提取物都没有。为了防止这些化学品刺激皮肤、引发过敏，生产厂家还添加了其他有害成分。

扬州大学化学化工学院副教授 景崤壁：这里面还有些违规违禁的东西，比如乙内酰脲，是抗生素。乙内酰脲在与人体接触的过程中，还会释放出致癌物甲醛。

而在皮肤科医生看来，人体的肤色主要由先天的因素决定。

苏北医院皮肤科副主任医师 林向飞：皮肤后天的色素加深，跟紫外线的损伤是有关系的，一些化妆品所提倡的美白、祛斑，为什么效果这么好？这里面可能含有违禁的东西，包括激素，激素可以使皮肤的角质层变薄，薄了以后就会显得皮肤亮一些。

医生认为，随着年龄的增加，皮肤也会逐渐老化，无法逆转。爱美人士只能通过隔绝紫外线、勤保养等办法，尽量延缓这一过程。

苏北医院皮肤科副主任医师 林向飞：吃含有维生素C、维生素E这些东西，一定程度上有助于延缓皮肤的衰老，可以抗氧化，但是防晒最重要，没有什么是速效美白的。一般不建议使用美白、祛斑产品，有些会对皮肤造成很严重的损伤。

(责编：杨曦、仝宗莉)