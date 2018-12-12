原标题：中央和地方政府对经济发展起重要作用

由清华大学中国经济思想与实践研究院(ACCEPT)主办的清华诺贝尔经济学论坛暨改革开放40年中国经济思想与实践国际研讨会日前在京举行。清华大学中国经济思想与实践研究院李稻葵在会上发布了《改革开放四十年经济学总结》研究报告。“报告”认为，中国改革开放实践的成功经验表明，政府的行为和激励必须改革和调整到位，中央与地方政府作为经济的重要参与者对于经济的发展至关重要。

改革开放40年以来，中国经济在全球的比重从不到5%上升至18.2%，形成了人类历史上规模最大又极为独特的经济增长。“报告”从新企业的创立和发展、土地使用权的转换、金融深化与金融稳定、以学习为导向的对外开放、审慎的宏观调控五大方面对改革开放以来中国的经济实践进行经验总结。

“报告”指出，首先，要有激励机制促使地方政府帮助企业快速进入和发展；第二，地方政府要有动力将土地快速地从农业用地转化为非农业用地；第三，金融深化至关重要，即引导居民家庭持有越来越多的本币金融资产，将储蓄有效地转化为投资；第四，学习是对外开放中经济增长的关键，开放的根本好处是学习而不是比较优势，单独的比较优势往往会使经济处于低发展水平；第五，中央政府必须积极审慎地调控宏观经济。由于企业在产业组织博弈中相互竞争，经济过热时太多的企业进入同一个行业，经济过冷时又变得不愿退出拥挤的行业。要解决这一问题就必须采取积极主动的调控措施，主要包括市场化手段、行政命令和改革措施。

“报告”认为，中国改革开放的成功经验表明，政府的行为和激励必须改革和调整到位，中央与地方政府作为经济的重要参与者对于经济的发展至关重要，政府与经济学是现代经济学值得进一步完善的重要研究领域。

2006年诺贝尔经济学奖得主埃德蒙·费尔普斯也认为，中国的中央和地方政府对于经济发展起到非常重要的作用。他建议可以加强对创新的分析并将中国人口基数大和多样性的特征加入到今后的研究当中。2011年诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特非常认同报告中土地使用权的转换对经济发展成功的重要性。他说，土地在宏观经济政策中发挥着重要的作用，在经济发展中，中央政府需要对土地要素的分配和估价加以干预。

国务院发展研究中心党组书记、副主任马建堂认为，中国经济40年来取得成功的重要原因之一就是因为近三千万民营企业的出现和发展壮大。而且，中国对非公经济的认识和改革仍然在不断地深化。(金辉)

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