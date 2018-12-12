原标题：多地羊肉价格创5年来新高 供给不足价格或维持高位

“羊贵妃”来了！还能好好吃火锅、喝羊汤吗？

“羊肉啊？太贵了！很少买。”

北京丰台一家菜市场里，70多岁的王玲径直从羊肉摊前走过，朝另一边的猪肉摊望去，最后在蔬菜摊前停下了脚步。

图为北京西城区一家菜市场里的牛羊肉摊。 谢艺观 摄

羊肉摊前由于无一人驻足，羊肉摊老板百无聊赖地用手机看起了剧。

这一年的时间里，羊肉的价格加足了“马力”往上冲，价格屡屡创出新高，多地超30%的上涨幅度，让不少人望“羊”却步，不少人戏称：“羊贵妃”又来了？

羊肉价格坐上了“火箭”

“从去年开始，羊肉就开始上涨，去年是每斤20多元，上个月涨到36元，12月已经涨到了38元了。”在北京西城一家菜市场卖羊肉的王强说，“羊肉价格涨得很快，一斤羊肉的钱都能买两三斤猪肉了。”

对他来说，羊肉价格上涨带来的直接后果是，来买羊肉的顾客明显减少。“一天下来都没多少人过来买。”

在北京丰台区的一家菜市场里，清真肉店卖的羊肉一斤只要37元，仍不见人购买的身影。

老板似乎已经习惯了顾客的询问，头也不抬地回答说：“价格比之前贵了很多。”

超市里的羊肉更贵。在丰台一家超市，羊肉被整整齐齐地码放在台子上，价格牌上的价格最高达到48.8元。

图为北京丰台一家超市里的羊肉区。 谢艺观 摄

从全国范围看，羊肉价格就是一个字：涨。

据媒体报道，在山东、甘肃、内蒙古等地，羊肉的价格相比去年上涨幅度超过30%，创5年来新高。

农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测显示，11月23日—11月29日，羊肉价格为每公斤59.92元，同比上涨16.4%，去年同期羊肉价格每公斤仅为51.47元。

另据商务部监测，11月份羊肉价格继续走高，平均批发价格为每公斤54.56元，同比上涨15.6%。

资料图：北京丰台一家菜市场里的肉食区。 谢艺观 摄

为什么涨得这么快？

因羊肉具有御寒补身的功效，在秋冬季节，喝一碗热乎乎的羊肉汤，吃一顿热腾腾的羊肉火锅是很多人的习惯。

因此，每到秋冬季节，羊肉就到了传统的销售旺季，需求大幅增长，自然会推高羊肉价格。

这段时间羊肉价格持续增长，与进入旺季不无关系。

季节性因素影响是一方面，但这轮羊肉涨价是从去年持续到现在，“羊周期”导致羊肉供不应求，是价格上涨的主要原因。

2011年到2013年曾出现过“羊贵妃”现象，带动了农户养羊的积极性，羊肉产量大幅提高。2014年后，肉羊价格开始增长乏力，进入下行通道，农户减栏意愿强烈。

由于肉羊养殖周期较长，再加上饲料、运输等成本上升较快，一些养殖户放弃了养羊。从2017年开始，羊价开始增长，一直持续到现在。

今年1月17日，原农业部市场与经济信息司司长唐珂在发布会上表示，据监测，2017年1-11月主产区肉羊平均存栏同比下降1.8%，累计肉羊出栏同比下降6.7%。据对240个县集贸市场定点监测，11月羊肉累计交易量同比增加8.6%。

资料图 李佩珊 摄

另外，今年8月份开始，多地蔓延的猪瘟疫情也影响了人们对猪肉的消费热情。

“受猪瘟影响，羊肉作为替代品，需求量有所增加，也在一定程度上带动了羊肉价格的上涨。”中国肉类协会牛羊业分会秘书长高观分析。

羊肉价格还会继续涨吗？

随着元旦、春节临近，马上就要到人们过年大采购的日子。在商贩王强看来，从往年来看，每到过年期间，羊肉消费量会增加。

需求增加，这会不会带动羊肉价格进一步上涨？

分析认为，目前市场供给不足会使得未来一段时间羊肉价格继续上行的概率较大。

资料图：闻名于世的苏尼特羊肉。 王润枝 摄

“从目前情况来看，接下来羊肉价格还将维持在高位。”高观说。

高观分析，随着羊肉价格上涨，养殖企业会增加生产，羊肉供应也会有所增加。再加上羊肉进口量增长较快，价格应该会向下波动，但下降幅度不会太大，还是会在高位运行。

(责编：杨曦、赵爽)