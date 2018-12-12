原标题：11月新增贷款社融双双回暖 支持民企政策成效初显

11月新增贷款社融双双回暖

北京商报

记者 崔启斌 宋亦桐

受居民贷款及企业贷款明显增长影响，11月金融数据出现回暖迹象。12月11日，央行发布的数据显示，11月人民币贷款增加1.25万亿元，环比增长79%；当月社会融资规模存量为1.52万亿元，环比多增1.09倍。分析人士认为，近期监管机构频频推动的民营企业及小微企业金融服务支持政策已初见成效，企业贷款环比已出现好转，随着国家对于民营经济金融支持力度的进一步加大，宽货币、紧信用的问题有望得到缓解。

企业新增贷款环比大涨

从市场最为关注的信贷数据来看，11月人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元，环比多增79%。

分部门来看，11月住户部门贷款增加6560亿元，环比增长16%，其中，短期贷款增加2169亿元，环比增长13%；中长期贷款增加4391亿元；环比增长17%。

企业贷款回暖趋势更加迅猛。11月非金融企业及机关团体贷款增加5764亿元，同比多增538亿元，环比多增4261亿元。其中，短期贷款减少140亿元，中长期贷款增加3295亿元，票据融资增加2341亿元；非银行业金融机构贷款增加277亿元。

从今年整体情况来看，月度新增信贷跌破万亿元水平的情形仅在今年2月、10月出现过，其他8个月的人民币新增信贷规模均超出1万亿元，1月的增量更是达到2.9万亿元。

除了人民币新增贷款回暖外，11月社融增量也表现强劲。11月新增社会融资规模1.52万亿元，虽然较去年同期少增3948亿元，但相比10月的7288亿元环比多增1.09倍。

截至11月底，社会融资规模存量为199.3万亿元，同比增长9.9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为133.76万亿元，同比增长12.9%，占同期社会融资规模存量的67.1%，同比上涨1.8%。存量增长最高的是地方政府专项债券余额，为7.23万亿元，同比增长34%。

对于11月信贷数据、社融增量的双双刚回暖，苏宁金融研究院高级研究员赵一洋表示，11月新增人民币贷款、社融存量略微超出预期，说明中央“稳杠杆”的政策导向开始发挥作用。

理性看待M2增速

需要关注的是，11月M2余额181.32万亿元，同比增长8%，增速与上月末持平，比上年同期低1.1个百分点；持平今年6月创下的历史最低增速。

按以往数据看，M2同比8%的增速已处在历史低位。7月13日，央行发布的数据显示，6月末，M2余额177.02万亿元，同比增长8%，增速为1990年以来新低。

不过，500金研究院院长肖磊在接受北京商报记者采访时表示，对于流动性松紧，不应该只通过M2的增速来判断。“由于M2的基数越来越大，M2增速8%已经不低了，而且目前看还是远高于6.5%的GDP增速，所以说整体看货币的投放量依然是较大的，增速持平就意味着整体货币环节依然宽松。”肖磊指出，对于后续阶段的战网，中国的通胀指数在降低，金融市场的流动性也并不宽裕，股市和债券市场比较弱，所以如果经济增速出现下滑的话，M2有可能会以高于8%的增速增长，但也很难再回到10%以上了。

央行研究局局长徐忠日前表示，盲目扩张M2和社融不可取。他认为，应逐步淡化数量指标，同时进一步强化利率、汇率等价格机制的作用。

徐忠指出，当前中国经济增长已主要由国内需求推动，消费和服务业逐步成为主要驱动因素，与投资和制造业相比对资金的依赖度较低，因此M2和社融等数量指标与实体经济的关联性明显下降。盲目追求M2和社融所测度的融资供给，不在提振实体经济上想办法，不仅无法解决有效需求不足的矛盾，还会加剧物价和资产价格的上涨压力。

这样的思路在央行近期公开市场的操作策略上已经有所体现。近期，央行频频刷新公开市场操作“空窗期”纪录。截至12月11日，央行已经连续第33个交易日未开展逆回购操作，这也是2015年5月以来央行公开市场“休假”最长纪录。

不过，考虑到年末银行考核压力较大，市场流动性需求较高，业内人士预计，央行或相机恢复公开市场操作，以增加逆回购或者MLF操作的方式进行对冲，从而保持流动性合理充裕。央行在三季度货币政策执行报告中也指出，未来货币政策仍保持稳健中性基调不变，要维持流动性合理充裕，增强政策的前瞻性、灵活性和针对性。

支持民企政策成效初显

值得注意的是，在11月以来，央行、银保监会等监管部门纷纷释放支持民营企业、小微企业金融服务的“暖风”。企业端贷款回暖已经初见成效。

据统计，企业贷款回暖趋势更加迅猛。11月非金融企业及机关团体贷款增加5764亿元，同比多增538亿元，环比多增4261亿元，增幅约283%。其中，中长期贷款环比多增131%、票据融资多增120%。

对此，国海证券固定收益分析师胡聂风指出，社融增量小幅超预期，主要是新增人民币贷款的支撑以及非标缩量有所收窄，与前几个月类似，人民币贷款中的票据融资依旧强劲，带动了实体经济的融资，代表企业投资需求的中长期贷款较去年同比依旧存在较大的负缺口。本月非标中的信托贷款增量较之前明显收窄，结合当前信托贷款利率上升及政策鼓励信托放款的背景看，未来信托可能会小幅回暖。

胡聂风表示，总体看，目前社融的主要支撑点是人民币贷款，实体企业贷款未见改善，而表外融资依旧受到资管新规的影响，短期看社融仍难企稳。政策估计还会倾向于鼓励银行新增贷款，但是效果还有待观察。

华泰证券固收张继强团队也指出，信贷略超预期，各类救助民企的资管计划对非银贷款的影响显现。不过，企业中长期贷款增长仍不足，实体融资需求较为疲软，金融机构风险偏好仍较低，集中于短期限的票据。

“信贷总量略增难掩总体融资需求的走弱，非标收缩趋势延续，信用收缩的滞后影响逐渐显性化。” 长江宏观固收赵伟团队认为，转型框架下，政策维稳与传统“稳增长”明显不同，不会通过“走老路”的手段全面刺激经济，而是加强财政金融政策协同、精准施策，围绕“补短板”、“增后劲”等领域，实现结构性发力。

赵一洋强调，随着国家对于民营经济金融支持力度的进一步加大，社融持续收缩幅度也将有所下降，宽货币、紧信用的问题可能也会有所缓解。在货币政策调整情况下，加上决策部门持续喊话、打气，预计银行贷款还将保持平稳增长。

(责编：杨曦、赵爽)