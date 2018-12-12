原标题：2018年外资银行业务结构调整 网点开业、关店与转型同步进行

■本报记者 毛宇舟

近两年来，监管部门不断发声，外资银行准入和业务限制得到放宽，银行业对外开放的大门越开越大。

《证券日报》记者梳理银保监会相关行政许可批复发现，2018年多家外资银行在业务布局以及网点建设方面有较大变化。例如，部分外资行在境内关闭网点近10家，同时约旦阿拉伯银行上海分行、国泰世华商业银行等多家外资机构的筹建以及开业申请得到了监管核准，“迎来送往”成为常态。

开业、关店与转型

总体而言，2018年对于外资行而言是调结构的一年，从改革开放的前沿阵地上海的外资行情况来看，各家都是动作频频。有多家外资行关闭上海代表处，如意大利博浦盟银行股份公司、德国地金银行股份有限公司、西班牙人民银行有限公司、印度旁遮普国家银行。

此外，也有部分外资行进行新核准开业及转型，如国泰世华银行转型为法人银行，约旦阿拉伯银行上海分行获批筹建。同时，多家外资行的高管在2018年进行了调整，相关批复信息较往年增加许多。澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司、三井住友银行（中国）有限公司、三菱东京日联银行（中国）有限公司、日本鹿儿岛银行股份有限公司、日本大垣共立银行股份有限公司等银行都有高管人事变动获得银保监会核准。

而从在华业务体量较大的银行来看，网点转型是统一趋势。近日，花旗银行官网上显示，上海虹桥路支行停止营业，而在11月初，花旗银行重庆分行和南京分行也发布了业务调整通知。

其中重庆分行通知显示，11月1日起，该分行停止办理现金业务及自动柜员机服务，但客户仍可至境内任何带有银联标识的自动柜员机进行免费取款（仅限借记卡免费），或通过网点、电话银行、网上银行和掌上银行办理相关的非现金业务。

南京分行通知中除了停止上述业务外，还将停止提供理财业务，已经持有的理财产品及（或）存款的相关权益不会受到影响。此外，南京分行表示，花旗银行（中国）有限公司南京分行将于2018年11月1日正式转型为数字化非现金业务网点。将持续投入数字化发展转型，聚焦财富管理业务，以回应客户对银行需求的转变以及更好地服务客户。

《证券日报》记者查看花旗银行2018年的行政许可发现，该行关闭网点较多，开业的网点较少。今年关闭的网点包括北京亚运村支行、北京中关村支行、广州环市东支行、北京长安支行、大连西岗支行、厦门代表处，在2017年底还关闭了天津友谊路支行。此外，在今年5月份，监管部门批复了花旗银行北京华贸支行开业的申请。

花旗中国副行长裴奕根在上海外资银行改革开放成果座谈会上表示，在花旗全球的移动优先战略下，花旗中国持续投资于提升数字化能力，大力发展数字化业务，主动融入中国的关键数字生态系统，配合中国客户不断变化的多元需求。

该行通过数字化渠道获取的信用卡新客户占96%，99%的新客户通过数字化平台开卡。今年5月份，花旗在国内首推对话声纹验证服务，在客户拨打服务热线时，为客户提供方便、安全、快速的身份验证体验。

进一步扩大银行业对外开放

近一年来，监管部门不断简化行政审批流程，银行业对外开放的大门越开越大。例如废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》，遵循国民待遇原则，不对外资入股中资金融机构作单独规定，中外资适用统一的市场准入和行政许可办法。

《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定》取消了外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务、证券投资基金托管业务、被清算的外资金融机构提取生息资产四项业务的审批，实行报告制。

11月28日，银保监会官网发布关于修改《外资银行管理条例实施细则》的决定(征求意见稿)。银保监会指出，此举意在为进一步扩大银行业对外开放，促进银行业竞争力提升，增强外资银行风险抵御能力，加大金融消费者权益保护。银保监会决定对《外资银行管理条例实施细则》作出18条修改。

从细则修改内容看，均是对外资银行业务的进一步规范。例如，在原第七条后增加一条，作为第九条，内容为：“外国银行向中国境内分行拨付的营运资金合并计算。外国银行在中国境内增设分行，如合并计算的营运资金满足最低限额及监管指标要求，该外国银行可以授权中国境内分行按法规规定向增设分行拨付营运资金”。

受到政策鼓舞，许多外资行纷纷加大在华投入。10月份，永隆银行有限公司上海分行增加营运资金获批。批复函显示，批准向上海分行增拨人民币营运资金2亿元人民币。增资后，该分行营运资金为9.1亿元人民币，其中外汇营运资金2亿元人民币等值的自由兑换货币，人民币营运资金7.1亿元人民币。

11月8日，华侨永亨银行（中国）有限公司增加注册资本获得监管批准。增资后，华侨永亨银行注册资本由50亿元人民币增加到54.67亿元人民币。

东亚中国执行董事兼行长林志民近日表示，随着内地金融开放步伐的加快，尤其是与香港市场越来越紧密的互联互通，港资银行在内地市场的发展将迎来更多黄金市场机遇。未来，两地金融市场的进一步发展融合，必将会有更多协作、更多创新。

上海银保监局数据显示，2018年上半年，上海外资银行保持了良好的发展态势。截至6月末，上海外资银行资产总额1.53万亿元，同比增长12.6%，占上海银行业总资产的比重为10.2%，自2017年10月份以来持续保持占比10%以上；各项贷款余额4473亿元，同比增长5.0%；各项存款余额6310亿元，同比增长4.4%；不良贷款率0.39%，同比下降0.12个百分点。

(责编：杨曦、仝宗莉)