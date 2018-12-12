原标题：不问工资关心下午茶 95后就业拒绝“铁饭碗”

不问工资关心下午茶 95后就业拒绝“铁饭碗”

时下正值大学毕业生求职季，一则“95后求职：不问工资却关心有无健身房下午茶”的报道引发热议。报道认为，相比过去单纯追求“高薪”，95后求职者更加关注自我实现以及兴趣爱好，注重工作氛围和生活质量。

时代不同，新一代年轻人就业观念在发生变化，对成功也有着新的理解。95后就业观的转变，实则是社会发展的真实写照。随着越来越多新生代青年走进职场，他们的价值追求或将塑造不一样的职场生态。

与70后、80后相比，90后以及95后的这一代人生活相对富足，很多95后的独生子女很少为金钱和现实生活压力发愁，大部分年轻一代从小就能接受科学和系统的教育，甚至有“看世界”的丰富阅历和开阔眼界，因此，传统意义的“铁饭碗”对他们来说难有吸引力。工资的多少并不能决定他们是否选择持续留在一个企业，而对企业的忠诚度也并不影响他们的工作责任心。他们更愿意从事创意型的工作，更喜欢轻松自由的工作氛围，更注重就业质量和就业环境，正是“不问工资却关心有无健身房下午茶”的就业观念。

另外，95后就业往往勇于追求自己所“爱”，关心个人爱好，关注个人发展。“不怕没钱，怕的是工作不是喜欢做的”“虽然平常有点忙，但是我挺喜欢这里的，很开心”“我认为找工作最重要的一点是要跟随自己的心吧，不要看到别人怎么样就怎么样”……95后并不在乎他人的眼光，而是更关注在一个岗位上如何更好地实现自我价值，认同在自己感兴趣的工作领域更容易保持较高的工作热情和工作效率。这一方面是因为他们更愿意展现出对自身自尊的维护和个人价值的实现，另一方面也说明社会对自由选择就业的包容度在不断提高。

再有，互联网高速发展、产业转型升级、行业领域细分，社会上每时每刻都在产生新的需求，针对这些需求，产生了越来越多的新兴行业、职业，也让95后职业选择的类型日趋丰富，相比传统行业和职业，旅游体验师、网络主播、电子竞技等职业成了他们的新选择，这些新兴职业趣味性强、新奇度高，自然更能彰显95后的个性追求，更能实现年轻人个性化的职业梦想。

以前，工作更多被视为谋生的“饭碗”，大多数人倾向于选择“铁饭碗”，但随着人民生活水平的提高、社会的职业选择日趋多元、就业保障机制逐步完善，找工作自然不再单纯只是为了“混口饭”吃，而能与自身发展兴趣结合起来，在获得生活收入来源的同时，实现个人的价值，成就理想的生活方式。

其实，95后就业观呈现出的是一种多元开放性的观念和心态，这种就业观的变化，离不开科技的快速迭代和经济全球化的影响，可以说是当下社会时代不断进步的缩影。面对不断变化的世界，不管是传统的就业观念，还是新一代的就业选择，只要是为了实现自身的梦想而不懈奋斗，为了创造属于自己的美好未来而不懈追求，都是值得肯定的。

(责编：杨曦、赵爽)