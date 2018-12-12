原标题：“碰瓷”又出新花样 专盯犬主下手

嫌疑人在向狗主人行骗供图/海淀警方

近日，海淀警方发现一起嫌疑人伪装成被狗咬伤，向狗主人勒索钱财的案件。目前，两名涉案嫌疑人已被警方抓获，海淀警方向北京青年报记者表示，希望有类似经历的狗主人能够联系警方，提供相关线索。

男子自称“被狗咬”索赔

11月27日，海淀区的刘阿姨（化名）早晨遛狗的时候突然遇到一件事，她饲养的宠物犬竟然抢吃路人手中的火腿肠，并把人给“咬”了，看着对方手在流血，刘阿姨十分紧张。对方提出，要么刘阿姨陪着去打狂犬疫苗，要么赔偿500元。刘阿姨最终决定通过微信转账给对方500元，希望了结了此事。

当日下午，刘阿姨和家人说了宠物犬咬人赔偿的事情后，越想越觉得不对劲，家人也觉着事有蹊跷，因为刘阿姨养宠物很多年，从没有出现过咬人事件，会不会是被“设计”了呢？随后，在家人的要求下，刘阿姨赶到海淀公安分局永丰派出所报了警。

嫌疑人主动踢狗伪装“被咬”

接到报警后，民警立即前往案发地展开调查。警方调取了案发地的监控录像，经过数小时翻看监控录像，民警发现监控录像里的一辆白色轿车很可疑，这辆白色轿车在小区周围一直转悠，在开到某小区时，车停在路边，从副驾驶下来一名男子。

只见这名男子手里拿着火腿肠，小心翼翼地走在刘阿姨身后，然后用脚踹了一下狗，狗当时本能地向男子叫，等阿姨回头时，男子就表情痛苦然后指着自己的手说，小狗抢他手里的火腿肠，咬了他手一下，要求赔钱。收到钱后，男子迅速回到白色轿车里，开车逃离现场。

随后，民警一路监控追踪，选择先从嫌疑人作案时的车辆入手。经查，嫌疑人开的这辆白色轿车是从租赁公司租来的。随后，侦查员找到了租赁公司的负责人，发现嫌疑人的车辆在顺义区某门诊部长期停靠。

12月3日，民警前往顺义区，趁着嫌疑人冯某在医院看病期间将其抓获，随后又赶到其同伙家中将嫌疑人许某抓获。

经审讯民警得知，嫌疑人冯某、许某是老乡。两名嫌疑人交代，来京一个多月的时间里，他们在北京市内用“碰瓷”遛狗路人的手段作案，成功得手20余起。他们选择早上7点或是晚上18时以后的遛狗高峰时段，作案对象是单独遛小型犬的中老年人，发现目标后会假装逗狗玩，然后踢狗一脚，小狗就会“嗷嗷”叫，再让事主看事先准备好的伤口，要求狗主人负责，并索要医疗费。目前，两名嫌疑人因敲诈勒索罪已被海淀警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

民警征集相关线索

民警告诉北青报记者，警方仍在就此案件征集线索，希望自2018年11月以来，遛狗的市民如有遇到被上述手段敲诈勒索的情况，能够与海淀分局永丰派出所付警官联系。联系电话：62472844、62475261。

海淀警方提示：遛狗时，请市民一定戴上狗链，将爱犬控制在自己视野内，不要让狗随意捡拾路边食物，遇到同行的老人小孩能够及时拉住爱犬，平时养成文明养犬的习惯，减少因为犬只的原因与他人产生纠纷的可能。

文/本报记者 杨柳 通讯员 李谭

(责编：仝宗莉、赵爽)