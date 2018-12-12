原标题：5250万谷歌用户信息恐遭泄漏 Google+ 将被提前关闭

5250万谷歌用户信息恐遭泄漏！Google+ 将被提前关闭

美国东部时间12月10号，谷歌公司宣布发现其社交平台Google+存在漏洞，导致用户信息泄露，将提前关闭。

谷歌公司表示，Google+在11月6日的软件更新期间引入了该漏洞，并在不到一周后修复了该问题。这个漏洞使得5250万个谷歌用户的信息面临泄露，利用这个漏洞，外部开发人员能够查看谷歌用户设定为不公开的私人资料信息，包括全名，电子邮件地址，出生日期，性别，个人资料照片，居住地，职业和关系状态。这是两个月来谷歌第二次承认用户信息大规模泄露。

2018年10月，谷歌宣布，将在2019年8月关闭旗下社交网站Google+消费者版本。原因是，Google+从2015年开始一直存在一个软件漏洞，导致最多50万名用户的数据可能曝露给了外部开发者。谷歌公司在本周一表示，把Google+消费者版本的关闭时间由 2019年8月提前到4月。谷歌公司先后两次承认用户信息泄露的同时都表示，没有证据表明用户数据被滥用，也并无证据表明任何开发者明知或利用了这个漏洞。

(责编：杨曦、仝宗莉)