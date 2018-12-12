原标题：北京金饰品价格昨起上调

本报讯（记者 张钦）随着国际金价的快速上涨，北京的金饰品价格昨天也迎来了再次上调。北京青年报记者从菜百、国华、中国黄金等黄金销售店了解到，从昨天开始，金饰品价格每克上涨了7至10元。以销售量最大的足金999饰品为例，此前价格为每克338元，昨起调至345元，每克一下上涨了7元，这也是年内北京金饰品价格的第二次上调。不过北青报记者也了解到，随着岁末黄金消费旺季的到来，不少商家推出的促销其实在一定程度上削减了金价的上涨幅度。比如太阳金店的黄金饰品销售价格目前在每克343元，较其他大型金店略低。该店总经理于桂英介绍，“双十二”期间他们还将推出“会员最高直降18元/克”的活动，相当于消费者实际可以低至325元/克购买黄金饰品。国华商场也表示，虽然基准金价上涨，但本周五晚上将推出限时优惠，黄金饰品价格将有大幅优惠。

(责编：仝宗莉、赵爽)