原标题：高校开“减肥课”达标可获学分

学生在进行课前热身训练

“减肥课”开课

“每天起床第一句，先给自己打个气”，在《卡路里》歌曲流行的同时，天津大学也开设了“燃烧我的卡路里”训练课程。据学校介绍，课程计划从12月10日到30日，为期21天，课程设置主要包括了有氧和无氧训练、合理膳食和心理辅导等三部分，训练期间内BMI下降程度合格的同学还可以获得两个课外学分。

天津大学场馆中心办公室主任对北京青年报记者介绍，课程不以减肥为目的，而是希望让学生养成良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式。目前，经过选拔之后，已经有20名同学参与到训练中。

“减肥课”旨在养成锻炼习惯

近日，天津大学在官方微博上发布消息称，学校开设了“减肥课”，成功减肥的同学还可以获得两个学分以及各种精美奖品。消息发出后便引发了不少关注。不仅有很多天津大学的学生表示希望参与选修这门特殊的课程，同时也有很多其他学校的同学热心关注，询问是否可以参加。

据天津大学介绍，“燃烧我的卡路里”训练营是由天津大学场馆中心、学工部、体育部联合主办，以及天外天、北洋体育新媒体中心承办的结群减肥训练营活动，旨在降低学生群体的肥胖率，提高大学生体质。

12月11日，北青报记者联系到了天津大学场馆中心办公室主任张建斌，他告诉北青报记者，最早这门课程开设目的是想利用场馆中心内的一些资源，对校工子女做中考体育培训，主要是针对初中体育生来做的体育训练班，“后来我们通过在培训中考体育生时得到了一些启发，现在的一些大学生过度关注网络上的事，身体素质上可能更需要一些锻炼，所以我们希望通过这门课程来培养年轻人保持一种良好的锻炼习惯，从网络走到体育锻炼上来。”

据介绍，经过与学校场馆中心、学工部和体育部多次共同商讨，学校联合推出了一门叫做“减肥训练营”的第二课堂，以“燃烧我的卡路里”为题开展了一项特色体育培训课。张建斌称，虽然是叫“减肥训练营”，但是后期也在逐渐修正这个概念，课程并不是以减肥为目的，而是通过21天的时间，让学生们快速养成一个良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式。

入选者需满足一定条件

张建斌介绍，12月4日，天津大学校园网发布该课程后，短短12小时内就有46人报名，截至12月9日，共有107名同学在网上进行了报名，来到现场参加面试选拔的有60多人。

天津大学发布的文章中介绍，入选者要求需要满足以下四项条件之一：BMI≥26（BMI=体重（kg）/身高（m）2）；腰围超标（男生≥85cm，女生≥80cm）；超过标准体重10％（标准体重=身高（cm）－105）；体脂率男性超标25％者，女性超标35％者。在层层筛选考核后，选出20名同学进入“减肥训练营”。

张建斌对北青报记者称，课程计划时间为12月10日到30日，每晚20时20分至21时20分进行训练。课程内容包括体质体能的训练，瑜伽、八段锦武术等，主要以燃烧脂肪，适合健康的有氧运动为主，原本计划里还有跆拳道，但是目前跆拳道的老师暂时没有确定好人选，所有的课程将会在接下来的21天内穿插进行。张建斌告诉北青报记者，这门课程将以第二课堂学分来算，属于课外教育学分，考核制度也比较简单，“只要大家能坚持下来就是合格的，达到这个学分的标准都是没有问题，这门课程主要还是培养大家的良好生活习惯，所以在最后结束时，我们还会为同学们做一些测评测验，测量体脂率来做对比，通过综合的考量评出一些鼓励的奖项，给同学颁发奖品。”

学生热衷减肥参与课程

12月10日，在一个简短的开营仪式后，20名同学就开始了21天的体能训练，“刚开始报名的时候并不知道这件事，也是等过了三四天看到了朋友圈的转发才知道‘减肥训练营’的”，今年研一的郭同学告诉北青报记者。报名的前几天，郭同学刚参加了几场校内主持活动，在同学发来主持时照片他感觉到自己胖了，“照片里的我都已经没眼看了，我看到了这个课程就赶紧报名，如果自己在家练或者对着视频练，我肯定不会这么主动，但是我们大家在这里，互相打气，互相喊口号，大家互相的鼓励下我们谁都不会去偷懒。”

体脂测试时，郭同学的体脂率显示是偏胖，按照目标应该再减去33斤。为了减肥成功，他给自己定下了一个小目标，一天减一斤，为此第一天时还特意没去吃晚饭，“没想到运动量会这么大，空腹突然这么强度的锻炼，最后自己还出现了一点低血糖的症状。”郭同学表示，虽然现在已经有了目标，也有冲劲，但是运动还是要以身体健康为基础，晚上锻炼时一定要吃饭，“一个月减33斤不太现实，所以我给自己定下来的目标是一天减一斤，第一天已经达标了，希望剩下的20天都能达到这个目标。”

文/本报记者 郭琳琳 实习生 张曜麟

供图/楼嘉捷

(责编：仝宗莉、赵爽)