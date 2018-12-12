原标题：深交所拟对长生生物实施强制退市

昨天，长生生物科技有限公司接到了深交所强制退市的事先告知书。同日，该公司还收到了中国证监会顶格60万元罚款单，高俊芳等人被责令终身禁入市场。

问题疫苗事件发生后不到5个月，昨天，长生生物科技有限公司（以下简称“长生生物”）就接到了深交所强制退市的事先告知书。同日，该公司还收到了中国证监会顶格60万元罚款单，高俊芳等人被责令终身禁入市场。据了解，目前长生生物股票投资者已经开始维权索赔，律师称近期将向法院递交相关材料立案诉讼。

深交所： 拟实施强制退市

昨天下午，长生生物发布公告称，已收到《深圳证券交易所重大违法强制退市事先告知书》。 其中表示，2018年10月16日，长生生物主要子公司长春长生因违法违规生产疫苗，被药品监督管理部门给予吊销药品生产许可证、处罚没款91亿元等行政处罚。深交所认为，上述违法行为情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，触及了深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第五条规定的重大违法强制退市情形。深交所拟对长生生物股票实施重大违法强制退市。深交所强调，“公司可以在收到本事先告知书的十个交易日内提交不对公司股票实施重大违法强制退市的书面陈述和申辩等材料，逾期视为放弃陈述和申辩的权利。”

长生生物在公告中表示，深交所将根据相关规则作出是否对公司股票实施重大违法强制退市的决定。如果决定对公司股票实施重大违法强制退市，根据深交所规定，将依规依序对公司股票实施退市风险警示、暂停上市和终止上市。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期。

中国证监会：高俊芳等人终身禁入市场

同日，长生生物还发布关于收到中国证监会《行政处罚决定书》及相关人员收到 《市场禁入决定书》的公告。据了解，中国证监会对长生生物的处罚是：责令改正，给予警告，并处以顶格60万元罚款； 对高俊芳、张晶、刘景晔、蒋强华给予警告，并分别处以30万元罚款。对高俊芳、张晶、刘景晔、蒋强华采取终身市场禁入措施；对张友奎、赵春志、张洺豪采取 5年市场禁入措施。中国证监会认为，该公司存在未按规定披露相关产品抽检不合格，全面停产及召回的信息以及相关产品有关情况的公告存在误导性陈述及重大遗漏；未披露被吉林省食药监局调查的信息；未披露长春长生相关产品GMP证书失效和重新获得GMP认证以及2015年至2017年年报及内部控制自我评价报告存在虚假记载等问题。

公开资料显示，2018年7月15日，国家药品监督管理局发布通告称，长春长生生物科技有限公司冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等行为。 这是长生生物自2017年11月份被发现百白破疫苗效价指标不符合规定后不到一年再曝疫苗质量问题。 2018年8月3日，深交所发布多个公告，经查明，高俊芳、张晶在作为长生生物科技股份有限公司董事、高级管理人员期间，以及蒋强华、刘景晔、张友奎、赵志伟在作为长生生物科技股份有限公司高级管理人员期间存在违规行为，深圳证券交易所拟给予公开谴责的处分。

网友：罚款为何这么少？

看到上述处罚决定，很多网友的第一反应就是：怎么罚这么少？据业内人士称，这不是手下留情，而是因为按照证券法的规定，对于公司的顶格罚款就只有60万元，对于个人的顶格罚款只有30万元。

据介绍，现行的证券法是2006年颁布的，到现在已经实施了十余年。当时一些处罚标准的制定放到现在来看显然不合时宜了，违法成本和违法收益相比差距太大，从行政处罚的角度而言，也不足以震慑违规人员。最新的证券法修订在2014年列入立法工作计划，目前已提请审议。此次证券法修订，差别化处罚成为业内共识。此前，曾有监管人士透露，根据证券法修订草案，若发行人在招股说明书中“隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容”，尚未发行证券的，处以100万元以上1000万元以下罚款；已经发行证券的，处以非法所募资金金额2%以上10%以下的罚款。而按照现行证券法对欺诈发行的处罚，尚未发行证券的处以30万元以上60万元以下罚款；已经发行证券的，处以非法所募资金金额1%以上5%以下的罚款。

投资者：已开始维权索赔

目前长生生物股票投资者已经发起维权索赔。浙江裕丰律师事务所厉健律师介绍，根据司法解释，暂定索赔条件是：在2016年4月29日至2018年7月15日期间买入长生生物股票，并在2018年7月16日（含当日）后卖出或继续持有者；在2016年4月29日至2018年7月23日期间买入长生生物股票，并在2018年7月23日后卖出或继续持有者。不过厉律师强调，最终索赔条件以法院认定为准。

上海创远律师事务所高级合伙人许峰律师表示，此前已接受了数百位投资者的委托，近期将向法院提交长生生物案的索赔材料立案。许峰律师对该案获得胜诉判决充满信心，并特别提示投资者，虽然各方都在督促长生生物拿出主动赔付投资者的方案，但目前没有发现长生生物有主动赔付的打算，如果长生生物等不主动赔付，投资者只有通过民事起诉途径方有获赔机会。

文/本报记者 赵新培

(责编：仝宗莉、赵爽)