工信部公示第一批符合印染行业规范名单 6家企业上榜

人民网北京12月12日电 据工信部官方网站消息，为提高印染行业节能减排和清洁生产水平，引导印染行业高质量发展，工信部公示拟公告的第一批符合印染行业规范条件企业名单。

工信部指出，为贯彻落实《印染行业规范条件（2017版）》，提高印染行业节能减排和清洁生产水平，引导印染行业高质量发展，根据《印染企业规范公告管理暂行办法》有关规定，工业和信息化部今年开展了印染企业规范公告工作。经企业自主申报、省级工业主管部门核实推荐、专家组复核及现场走访、征求生态环境部意见等程序，形成了拟公告的符合《印染行业规范条件（2017版）》企业名单（第一批）。现将名单公示。

(责编：李楠桦、仝宗莉)