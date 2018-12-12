央行：11月社会融资规模增量1.52万亿

人民网北京12月12日电 （记者罗知之）央行昨日发布2018年11月社会融资规模增量统计数据报告，数据显示，11月份社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少3948亿元。

央行称，据初步统计，对实体经济发放的人民币贷款增加1.23万亿元，同比多增874亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少787亿元，同比多减985亿元；委托贷款减少1310亿元，同比多减1590亿元；信托贷款减少467亿元，同比多减1901亿元；未贴现的银行承兑汇票减少127亿元，同比多减142亿元；企业债券净融资3163亿元，同比多2310亿元；地方政府专项债券净融资-332亿元，同比少2614亿元；非金融企业境内股票融资200亿元，同比少1124亿元。

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