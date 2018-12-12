原标题：己亥猪年生肖设计金奖评出

12月11日，在中华世纪坛，观众正在欣赏己亥猪年生肖艺术设计作品。

（记者 饶强 摄）

已连续举办五年的2019全球吉庆生肖设计大赛，12月11日评选出己亥猪年的优秀设计作品，猪鼻子口哨糖摘取了大赛产品设计单元金奖，“小猪算数”、“猪福”系列文具等新颖的设计分别夺得银奖和铜奖。

摘得金奖的猪鼻子口哨糖以猪鼻子发出的“哼哼”声为联结点，使之与传统的口哨糖结合，让小孩子在吃与玩的过程中多了一种模仿的趣味。“小猪算数”则是一款趣味算盘，能进行10以内的加减乘除计算。设计者把算盘设计成小猪脸，脸上的眼睛和嘴巴是刻有数字的“骰子”，孩子们转动小猪的五官就可以完成计算。“猪福”系列文具，提炼出小猪圆鼓鼓的身子、短短的四肢等设计元素，设计出转笔刀、曲别针、胶带纸架等文具，让人们在玩乐过程中亲近中国传统生肖文化。

生肖设计大赛由市文化和旅游局、中央美术学院共同主办。今年的比赛共设立主题平面设计、生肖猪与“中国礼物”、生肖猪与生活主题产品设计以及主题多媒体、交互设计单元。大赛在全球范围内广泛征集，共收到设计师作品3863件。其中，平面设计单元征集到3203件作品，产品设计单元征集到572件，多媒体、交互设计类别征集到88件作品。最终，福禄喜猪平面设计、己亥猪年二十四节气UI界面设计、“猪事大吉”枕头等33件作品获奖。

此外，今年的获奖作品，连同此前从羊年到狗年的数十件精美设计获奖作品，将在中华世纪坛进行为期一周的展览。（记者 李洋 实习生 张健玮）

(责编：仝宗莉、杨曦)