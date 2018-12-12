原标题：300张老报纸勾勒改革开放40年

北京市东城区体育馆路街道举办报展，精选300余份报纸向市民展示改革开放40年来中国各个领域的发展。

（记者 和冠欣 摄）

12月10日至12日，以“寻迹·传承·展望”为主题的纪念改革开放40周年报展，北京市在东城区体育馆路街道开展。展览从四块玉社区居民李铁光10万余份藏报中，精选出300份老报纸，分改革、经济、社会、科技、文化、体育六个专题，展现了改革开放40年来的重大事件。

“最珍贵的就是这张报纸，这是1978年12月24日的《人民日报》，头版刊登了《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》，十一届三中全会胜利召开了，拉开了改革开放的大幕！”今年72岁的李铁光声音洪亮地介绍。

在一张2005年5月17日的《北京日报》报头上方，有一行手写小字“于红赠 05.5.31”。这一天头版的重头文章是“2005年北京《财富》全球论坛开幕”。当天，李铁光没有收集到这张报纸，事后，他多方寻找，经人赠送，才有了这张报纸。“我不是什么报纸都收藏，哪天发生什么大事了才收藏。”李铁光介绍。每有重大事件发生，他都会买一大堆当天的报纸，自己留，也给全国各地的报友邮寄。

在社会专题部分，最重大的事件莫过于香港、澳门的回归。“今天，香港回到祖国怀抱”“澳门回家了”“春节包机首次直航”……涉及的报纸有《陕西日报》《中国人口报》《广州日报》《工人日报》等。

看到科技专题，立马能感受到报纸的版面令人耳目一新，都是半个版甚至整版的大照片。其中最醒f目的是“神舟五号”载人飞船的系列报道，尤其是“神五”成功返回，多家报纸都出了“号外”。《北京日报》《北京晚报》《北京晨报》联合出版一期号外，红底白字的大标题为“历史永远铭记这一刻 今晨6时23分 神五载人飞船胜利落地”，航天员杨利伟坐在飞船里的大照片占据了大部分版面。

体育专题版面同样活泼，也是以各种各样的“号外”为主，主题涵盖北京申奥成功、第29届奥运会开幕等，许多版面大篇幅呈现的中国健儿夺金瞬间振奋人心。

展厅中间的展柜里，还展示了李铁光老人的其他收藏，包括计划经济时期的粮票、布票、肥皂票等票证，还有女儿写回来的家书，年轻时弹奏的“快乐琴”……老物件把观众的记忆带回了旧时光。

1956年，当时还是小学生的李铁光就开始收集报纸，至今已收集了10万多份。“收藏报纸就是收藏历史。”李铁光说，“今年是改革开放40周年，报纸上关于每一次重大决策的记录都极为珍贵，能让我们感受到今天幸福生活的来之不易。”（记者 于丽爽）

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