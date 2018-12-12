2018健康美容服务认证体验周活动在京举行

人民网北京12月12日电 （邢郑） 12日上午，由中国质量认证中心与《健康与美容》杂志社共同举办的2018健康美容服务认证体验周活动在京举行。此次活动旨在全行业开展标准化认证工作，充分发挥获证企业标杆示范作用，以质量促进产业升级，净化行业环境、维护消费者权益，促进美容产业健康有序高质量发展。

据悉，本次“健康美容服务认证体验周”活动，以“职业女性美丽之选”为主题，以首批通过健康美容服务机构5A级认证的十家美容院为体验场所，选择各行各业职业女性代表500人，作为体验活动的参与群体。通过亲身感受健康美容认证机构的项目和服务，将自己真实的感知在媒体和自媒体上进行推广介绍，表达反映美容服务认证对于提升美容机构服务质量的重要作用，以此促进健康美容服务业管理及服务水平的提升。

在体验周启动仪式上，中国质量认证中心处长游安君介绍了近年来该中心对《健康美容服务认证技术规范》进行修订的相关情况。健康美容服务认证试点结束后，中国质量认证中心及时对试点工作进行总结，并根据试点工作的结果，持续对现有的技术规范和实施规则进行调整，引入“实时体验验证”过程、实施服务过程的一致性评估、建立美容服务机构及服务人员认证评级评价体系，力争实现认证制度与监管部门、美容院和消费者的需要相适应，从而最大程度的地在相关方之间传递信任。此次举办健康美容服务认证体验周活动，将收集经营者、消费者对健康美容服务认证美容院服务过程的体验和反馈，从而为后期认证技术规范和实施规则换版升级的过程中提供更多的参考和依据，让健康美容服务认证制度的设计更科学，更适用，更能提升服务品质。

《健康与美容》杂志社社长段景花表示，举办如此规模的群众性体验行动，不单是对首批获证企业进行检验，而更是进一步向社会、向消费者表达监管部门净化美容行业环境、推动行业健康有序发展的决心。健康美容服务认证要有中长期目标规划，要以健康美容服务认证为主线，在统一的规范和标准框架内，推动开展国际间的专业美容合作；要以认证机制为牵引，联合并融通各方有益资源，推动国内美容业不断由粗放型向质量增长型转变。让标杆企业的引领作用更好地落实到位，不断实现中国美容业从机制创新到服务质量创新、直至环境生态创新的战略转型。

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