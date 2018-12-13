福建省产融云平台上线运行

本报福州12月12日电 （记者何璐）福建省产融云平台11日正式上线运行。来自福建省中小企业服务中心的数据显示，截至目前，通过前期试运行，平台已吸引112家金融机构入驻，发布金融产品97款；服务企业82家，成功对接82次，对接金额110.1亿元；征信库企业70万家，企业信用信息2000万条。

高技术产品出口较快增长，成为创新最为活跃的领域。国家统计局数据显示，2017年，在国际市场需求回暖、“一带一路”倡议稳步推进等诸多因素影响之下，以计算机通信为代表的高技术产品出口贸易额达6708.2亿美元，比上年增长11%，扭转了连续两年下降的趋势，占货物出口总额的比重为29.6%，比上年提高0.8个百分点。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 06 版）

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