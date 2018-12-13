创新指数何以创新高（聚焦高质量发展）

制图：郭 祥

12月12日，国家统计局发布的2017年中国创新指数测算结果显示，2017年中国创新指数为196.3，比上年增长6.8%，创下2005年来的新高。

在4个创新分领域的21个指标中，有19个指标比上年有所提高，其中享受加计扣除减免税企业占比、基础研究人员人均经费、有研发机构企业占比、百家企业商标拥有量及万名科技活动人员技术市场成交额等5个指标均实现两位数增长。

“从测算结果看，中国创新指数的走势表明，我国深入实施创新驱动发展战略成效显著，创新能力的不断提升为推动高质量发展提供了强大动力。”国家统计局社科文司高级统计师关晓静说。

创新指标指数不断增长，创新产出成果丰硕

中国创新指标体系是反映我国创新总体发展情况，体现创新环境、创新投入、创新产出和创新成效等4个领域发展情况的指标体系。

据国家统计局社科文司《中国创新指数研究》课题组测算，2017年中国创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到203.6、182.8、236.5和162.2，分别比上年增长10.4%、6.2%、5.9%和4.8%。

2017年是我国创新产出成果丰硕的一年，创新产出指数达236.5，在4个分领域中居第一位，比上年提高13.2个点，增长5.9%。2017年，我国国内专利申请授权数为172.1万件，比上年增长5.6%；其中发明专利授权数达32.7万件，比上年增长8.2%。全年发表科技论文170万篇，增长3.0%。

“该领域的5个评价指标指数全部实现增长，其中每万名研发人员专利授权数指数达到339.3，在全部评价指标指数中继续领跑。”关晓静介绍。

同时，我国技术市场也快速发展。2017年，我国技术市场成交合同金额为13424.2亿元，比上年增长17.7%。关晓静说，“技术交易额不断达到新高，表明技术成果的流动正逐步加速，为技术成果的大力转化和应用奠定了较好基础。”

创新投入力度持续加大，多项指标稳居世界前列

创新成果的丰硕，离不开创新投入力度的持续加大。去年中国的研发投入成绩单令人惊艳——

2017年，我国研发人员全时当量为403.4万人年，比上年增长4.0%，这个反映自主创新人力的投入规模和强度的指标，保持全球第一。

2017年，我国研发经费投入为17606.1亿元，比上年增长12.3%，增速比上年加快1.7个百分点，投入总量稳居世界第二位。

2017年，我国研发投入强度为2.13%，比上年提高0.02个百分点，投入强度已经超过欧盟初创15国的平均水平，与美国、日本等发达国家的差距逐年缩小。

翻开研发投入账本看细账，也有不少指标创下历史最好成绩。

工业企业研发投入持续提高。2017年全国规模以上工业企业投入研发经费12013亿元，比上年增长9.8%。

企业的技术创新主体地位凸显。2017年，我国企业研发经费支出达到13660.2亿元，企业研发经费支出占全社会研发经费的77.6%，比上年提高0.1个百分点。

基础研究占比继续回升。2017年，我国基础研究经费支出为975.5亿元，比上年增长18.5%，增速为近5年最高。基础研究经费占研发经费的比重为5.54%，为2005年以来的最高水平。

创新环境不断完善，推动高质量发展

近年来，国家财政资金对科学技术的支持稳步增加，为科技活动开展和科技事业发展提供了有力保障。创新环境的不断完善对创新活动产生了积极的引导和扶持作用。

财政科技拨款不断增加。2017年，国家财政科技拨款达8383.6亿元，比上年增长8.0%；其中地方财政科技拨款4962.1亿元，比上年增长10.5%，所占比重为59.2%，比上年提高1.3个百分点，地方科技投入的积极性进一步提高。

税收等优惠政策落实得力。《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》以及科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例由50%提高至75%等政策得到大力落实，企业受惠面不断扩大。

经济中高速发展为创新奠定了坚实基础，创新又成为推动经济高质量发展的强力支撑。

创新对产品结构调整的作用明显。2017年，我国大中型工业企业实现新产品销售收入16.0万亿元，比上年增长8.6%；与主营业务收入之比为22.1%，比上年提高1.8个百分点，创2005年以来的新高。

在实现产品创新的2.65万家大中型工业企业中，有66.0%的企业推出了对于国内市场全新或有重大改进的产品，有28.4%的企业推出了对于国际市场全新或有重大改进的产品。

关晓静说，未来还需要坚定实施创新驱动发展战略，不断强化创新作为引领发展第一动力的作用，加强国家创新体系建设，为实现跻身创新型国家前列和科技强国的宏伟目标而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)