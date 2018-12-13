证监会:强化对证券交易所和行业协会监察监督

人民网北京12月13日电 据中央纪委国家监委网站消息，根据证监会系统单位学习贯彻监察法调研工作安排，日前，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组在深圳组织召开专题座谈会，就前期形成的证监会系统证券交易所和行业协会学习贯彻监察法专题调研报告及有关公权力清单、责任清单进行集中讨论修改。

驻证监会纪检监察组组长王会民在调研座谈会上指出，各证券交易所和协会在全面从严治党和党风廉政建设上没有例外，在学习贯彻监察法、做好对权力运行的监督制约上没有例外。任何权力，只要没有监督，就是高风险的权力，必须通过对权力清单和责任清单进行全面梳理，解决以往对自身权力属性认识不清晰和监察范围、监察对象认定工作中存在的问题，为层层落实好管权用权主体责任打下基础，将深化国家监察体制改革和贯彻落实监察法的重要要求不折不扣落实到位。

会议要求，要进一步完善细化调研报告和权力清单、责任清单。认真研究座谈会上大家提出的意见建议，认真做好各单位同类权力的归纳整理，精准掌握共性特征和差异化特点。对于行业协会，特别要对私募基金备案等市场广泛关注的权力进行重点监督，防范廉政风险，防止利益冲突。

要督促各交易所和协会党委切实肩负起主体责任。不断建立健全相关制度，明确各项自律管理权力运行流程和时限，切实做到公开透明。督促各交易所和协会尽快完成对内部奖惩约束条款的充实完善，督促执行好证监会系统干部轮岗和回避制度。督促各交易所和协会党委抓好中层干部责任落实。认真汲取证监会系统系列案件教训，层层落实好管党治党责任。特别注重日常教育提醒，把严管厚爱落到实处，让干部职工养成良好的职业习惯和道德操守，培养锻炼一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，以良好的监管服务形象促进全行业和整个资本市场风清气正。

目前，调研组正结合研讨情况进一步完善公权力清单和责任清单，确保及时建立健全覆盖证监会全系统的公权力廉政风险动态防控机制。

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