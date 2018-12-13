中远海运阿布扎比码头开港

由中远海运集团下属中远海运港口有限公司与阿布扎比港务局合资经营的阿布扎比哈里发港二期集装箱码头开港仪式10日举行，标志着中国和阿联酋“一带一路”项目合作跃上新台阶。

图为在阿联酋阿布扎比哈里发港的中远海运阿布扎比码头。

新华社发

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