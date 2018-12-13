原标题：余额宝收益率年底有望“返3”

2018年还剩下三周，受益于年末惯常的资金面紧张，以余额宝为代表的货币基金收益率终于摆脱下跌态势，开始出现回升。与此同时，数据显示，上周（11月30日-12月6日）74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为2.95%，较前一周上升了0.02个百分点，连续两周上升，创近七周最高收益水平。有专家预计，这种回升状况将持续一段时间，余额宝收益率年底有望重返3%。

余额宝总规模年底有望突破两万亿

融360监测的数据显示，从不同类型销售平台来看，上周仅余额宝这样的第三方支付系宝宝平均七日年化收益率在3%以上，为3.03%，代销系和银行系宝宝平均七日年化收益率分别为2.97%、2.96%，差别不大，基金系宝宝平均七日年化收益率为2.91%，要明显低于其他系宝宝。

通常来说，投资者不会专门去基金公司官网买货基宝宝，大多都只是将货基宝宝作为一个“中转站”，方便购买其他类型基金，所以不是很看重货基收益的高低。不过投资者通常会专门去第三方支付平台或银行去购买宝宝理财，比较看重宝宝的收益。

余额宝的上升势头十分明显，以余额宝对接的博时现金收益货币A为例，11月29日，其七日年化收益率为2.6670%，此后一路上涨，至12月11日已达到2.7280%。此前基金公司的3季报显示，余额宝不再限额后，总规模稳步上升，已接近2万亿，相当于13亿中国人每人存了1500元。在收益率回升后，预计余额宝总规模在年底将会突破2万亿大关。

融360理财分析师统计了本周收益排名前十的互联网宝宝，其中中海基金的e通宝平均七日年化收益率为3.70%，排名榜首，对接的是中海货币A。中信银行的薪金煲平均七日年化收益率为3.59%，排名第二，对接的是华夏薪金宝货币。富钱包、沃百富富钱包、活期宝均对接富国富钱包货币，平均七日年化收益率为3.39%，并列第三。

年底市场流动性偏紧拉高货基收益

针对这轮收益率上升，市场普遍认为，是源于年底市场上流动性会偏紧。华中科技大学兼职教授、中国金融智库研究员余丰慧分析说，这是因为余额宝背后对接的多家货币基金，主要投资于国债、央行票据、银行定期存单、同业存款等短期有价证券。“到年底银行等金融机构考核合拢，大家会通过提高收益率竞争同业存款等，因此货币基金收益率就会相应获益，余额宝在这个时点出现收益率回升是正常的。”在余丰慧看来，按目前的上升势头，年底有很大概率余额宝收益率会重返3%。

中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林也持相同观点，“因为元旦、春节、年末等叠加因素，货币基金会配置较多的逆回购、同业存单、短债资产以及到期债券一次性兑现收益等产品，余额宝等货币基金收益率开始进入上行通道，预计至少会延续到春节之后。”

建议关注创新型现金管理类产品

融360理财分析师也认为，临近年关，流动性略有收紧，货币基金收益率也随之走高，预计短期内货币基金收益率仍有进一步走高的空间，但是鉴于银行间流动性总量处于合理充裕水平，收益上涨空间有限。他建议大家关注民营银行的创新型现金管理类产品。与宝宝理财相比，现金管理类产品能365天当日起息，利率普遍在4%以上，支持大额快速赎回，同时保本保息，受存款保险条例保护，各方面都碾压货基宝宝。目前共有9家民营银行和1家直销银行发行了创新型现金管理类产品，预计这一发行阵容会继续扩大。

他同时强调，现金管理类产品能从货基宝宝、实体银行存款那里吸走一部分资金，但不至于产生强大的冲击。这类产品的提前支取“收益权转让”这一举措仍在监管的灰色区域，而且目前发行的大多是民营银行，行业影响力相对有限。

文/本报记者 程婕

(责编：仝宗莉、杨曦)