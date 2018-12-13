原标题：券商员工为何多“主动辞职”

今年股市低迷，投资者抽身离场，IPO严重缩水，券商经纪业务不景气，一线员工的薪资更是感觉到市场的温度。券商今年寒冬有多冷？一家排名靠前的大型券型的高管说，“与去年比，分公司和一线营业部辞职明显。”一家小型券商固收人士称“现在月收入已经不用交税了”。

调查

有券商潜规则逼迫员工主动离职

昨天，北京青年报记者采访了一家业务排名靠前的券商的高管，他告诉北青报记者，与去年比，自己所在的广东总部这边辞职的人不明显，但分公司和一线营业部的人员辞职明显多了。说到原因，“他们处在一线，工资非常弹性，受市场波动更大。”不过他解释道，“公司不主动裁员，他们应当是辞职的。”

据了解，今年以来，经济形势不好，市场资金避险情绪浓厚，有券商也改变了对员工的考核方式。之前员工薪酬体系为“基本工资+月度绩效+年终奖”，今年变为了“基本工资+季度绩效+年终奖”，其中，基本工资减半，每月发放的绩效变为季度考核绩效，并分摊在下个季度的每个月发放。

有一线员工抱怨，“现在我的收入比以前减少了一大半。在这种形势下，年终奖有或没有都是悬念。”一方面是近几个月到手的工资严重缩水；另一方面，之前薪酬考核中承诺的项目奖金亦迟迟未予发放，有员工近期不断提出离职。“就在前天，我周围就有两个同事同时提交了辞职信，人员流失很严重。”

业内资深人士告诉北青报记者，裁员已成为券商应对熊市的一大选项。券商的文件包括内部政策、券商员工工资条、离职协议以及个人切身经历；同时证券行业的潜规则也大行其道，明面上不裁员，而是用苛刻的考核甚至克扣各种福利，逼迫员工主动离职。

在北青报记者的调查中，有资深经纪人表示，今年行情不景气，大家有目共睹。就像散户一样，自己因为看不到希望，也就转身离场了。尤其最近两年新入职的年轻人，因为佣金下降明显，很可能会自动辞职。

也有一家大型券商分公司逆势招人，据其分公司老总介绍，“公司大约社招和校招五六十人吧，校招是‘211’和‘985’的硕士生起步。”随后她补充道，“收入与去年比没有大的变化，但奖金这一块肯定要减少，总体是受影响的。毕竟跟业务有关。”

追访

“没有新增有效客户工资减半”

今年以来，一方面佣金率不断下滑，另一方面股票成交量日益低迷，全行业经纪业务收入普遍低迷。作为体现经纪业务业绩的主要载体，营业部的日子非常难过。

在调查中，北青报记者发现，今年佣金战也一直不断，将低廉的收益压得更低，券商股票费率分别达到了千分之三、千分之一和万分之三等不同档次，还出现了出资入市5万元即可获赠专属佣金的优惠，仅有万分之三佣金的六成。大型券商营业部员工表示，“随着佣金下滑，交易低迷，市场行情持续走低，高端客户自然消亡数量明显，原来500万的账户，现在可能只剩下100万元，并且交易越来越少，营业部收益也越来越少。”

于是乎，营业部被迫不断压缩成本，在绩效考核方面加大员工的考核力度，在新增客户、新增资产以及基金销售方面加强考核。

“比如，最近营业部新增加了一种考核方式，当月没有新增有效客户，工资减半；三个月无新增客户，自动离职。”据了解，券商营业部整体加强考核是普遍举措。

另据了解，前不久深圳某券商启动了一场考核风暴，所有营业部员工都要签订“生死状”，业绩考核不达标直接淘汰，而考核指标并不比牛市时的标准低。有券商营业部员工告诉北青报记者，在这么强的考核压力下，有些员工的工资水平大幅下降，于是自动离职；也有员工会被谈话劝退，行业这么不景气，劝退后找工作也很难。

变化

券商年度策略会开启收门票模式

据了解，以往11月底12月初，各大券商的年度策略会正是风生水起的时候。而今年已经12月中旬，年度策略会无论从声势、规模和规格来看，都比以往有较大缩水。

尤其是以往各家券商年度策略会完全是免费的，而今年申万宏源证券和华创证券就开启了策略会收门票模式。申万宏源年度策略会的门票标准是6000元/人，华创证券年度策略会的门票价格分为3888元、5888元、6888元三档。

“我们研究所今年甚至不打算搞大型策略会了，即便是办，也是做精品策略会，只邀请核心客户。”一家中型券商研究所的分析师告诉北青报记者。

另外，今年下半年以来，有数家大型券商研究所传出要裁员的消息，事后虽然均被辟谣为假消息，但是“日子难过”却是业内人士的共识。

研究所作为券商生态中非主要创造利润的部门，面临的降薪裁员压力比较大。据上述分析师表示，国内的券商研究所都在盈亏平衡之间，成本比较高，行情不好的时候，难免首先进行岗位调整。

关注

经纪业务低佣金通道已完全打开

今年以来，券商撤销营业部的情况屡见不鲜。今年前三季度，券商共撤销营业部45家，已超过2017年全年的36家。

中国证券业协会官网最新数据显示，证券公司从业人员总数为33.74万人。在人员分项中，人员减少最多的是证券经纪人和一般证券业务人员，分别减少5827人和3762人，合并其他增加人员后，从业员工较去年减少4848人。人员流失幅度最大的业务线为证券经纪业务营销，目前从业人员为1184人，减少了20.54%。

另据了解，经纪业务是券商行业的传统主营业务，很长时间都是券商占比最大的营收来源。但是根据近三年来的前三季度业绩数据，经纪业务的关键业绩指标占营收比例不断下滑，其中今年前三季度该项收入已经退出券商营收第一来源。

证券业协会上月公布的数据显示，今年前三季度，全行业131家证券公司净利润为496.55亿元，同比下滑41.65%。其中代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）495.61亿元，同比下滑了20.84%。就占营收比例来看，自营业务收入占营收的比例超过经纪业务，达到27.80%，经纪业务指标占比为26.18%。

针对佣金率下降、经纪业务收入下滑的现象，一家大型券商分公司营业部老总告诉北青报记者，“经纪业务是券商的立身之本，是以佣金为导向的。”在她看来，虽然证监会有限制，但是大型券商万分之一点六、万分之一点五的低佣金都出现了，将来零佣金也有可能出现。如果没有佣金了，公司可能推出会员制，投资者成为会员，就可以享受更优质和更便利的服务。目前，低佣金的通道已经完全打开了。

业内分析认为，就今年来券商业整体表现来看，分支机构增设速度放缓，经纪人数量减员严重，经纪业务条线人员减员成为大趋势。发力金融科技，对经纪业务转型进行逆周期布局，成为券商行业的共识。

文/本报记者 刘慎良

(责编：仝宗莉、杨曦)