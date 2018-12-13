原标题：部分上市公司折价甩卖房产

今年第四季度以来，多家上市公司发布了卖房的公告。截至今年12月初，出售房产的上市公司达33家，涉及的公告次数达52次，超过了2017年全年的45次。

与往年不同，今年上市公司卖房大军呈现多个特点：一是上市公司卖房的数量大增，其中不乏一线城市房产；二是像券商这种上市公司加入卖房大军；三是部分上市公司主动甩卖房企股权或剥离房地产业务；四是部分上市公司出现“卖房难”现象，主动打折出售房产却依然卖不出去。

券商近期加入卖房大军

证券公司是最近两个月加入卖房大军的新生力量。12月3日，据上海联合交易所官网披露，国元证券计划转让分别位于上海市浦东大道1097弄和斜土路500号的四处房产，两地均各有两套房产。四套房合计转让价格3541.70万元，总计面积599.39平方米。据了解，此次国元证券拟转让的房产分别建于1996年和1998年。

除了国元证券，约一个月前，中原证券也对位于郑州市、北京市、河源市的11处房产进行变现处置，其中有员工宿舍、营业部的办公场所等。截至8月31日，这批拟处置房产的账面净值合计2143万元，评估值为6835万元，最终处置价格以成交价为准。

12月5日，华伍股份发布公告表示，公司将位于丰城市河洲街道的闲置国有土地使用权及地面建筑物房产以合计3146万元的价格转让。数据显示，今年前三季度，华伍股份的营业总收入为6.32亿元，净利润为4930万元。华伍股份称，本次转让的标的资产为公司老厂区土地使用权和建筑物，转让将有利于盘活公司闲置资产，“本次交易预计将产生利润约1516万元”。

中迪投资在11月8日公告，将卖出一套位于北京的房产。该房产位于北京市朝阳区东方东路，建筑面积193.93平方米，中迪投资将该房产以人民币1350万元的价格出售给北京天利天力咨询服务有限公司。中迪投资称，该房屋账面原值为333.78万元，账面净值为299.04万元，交易完成后预计产生约743万元左右的税前收益，“通过本次出售闲置房产的交易事项，有助于盘活公司现有资产，优化资源配置。”

莱茵体育在10月27日公告，计划出售的房产共有47套，账面原值1.95亿元，拟售价达到了2.8亿元。公司称，出售房产是为盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。

上市公司频繁卖房被市场解读为“过冬”。

部分上市公司卖房为保壳

不过，一名财会领域的专家告诉北京青年报记者，一些上市公司选择卖房是为了粉饰难看的财务报表，甚至就是为了保壳。

在今年三季度报告中，*ST凡谷披露，预计2018年净利润相比2017年同期实现扭亏，达到2.05亿元。其主要原因是，公司拟同意由武汉市土地整理储备中心以补偿方式收回公司持有的两宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产，此次交易收回的补偿金将纳入业绩考虑。按照2018年11月5日与土储中心签署的《国有土地使用权收回补偿协议》，*ST凡谷最终将收回的补偿款总价为人民币29016.57万元，共分三期支付。2018年12月4日，*ST凡谷发布公告称，已收到这一土地交易的第一期补偿价款1.45亿元，占到补偿总价的一半。

连续亏损两年之后，*ST大唐前三季度实现盈利，也与其转让旗下房屋资产有直接关系。7月26日，*ST大唐通过了《关于北京科研中心资产处置项目的议案》，同意公司向北京海国永丰科技有限责任公司转让北京科研中心房屋及其附属设施，转让价格为13.50亿元。最终，*ST大唐通过转让房屋资产，确认获得收益4.58亿元。接盘方北京海国永丰科技有限责任公司成立于2018年3月21日，由北京市海淀区国有资本经营管理中心全资设立。*ST大唐表示，预计于2018年12月31日前完成本次交易的款项支付和房屋及其附属设施的交付。

上市公司折价出售房产

然而，由于今年房地产市场的不景气，部分上市公司出售自己的房产并不顺利。

11月14日，ST新梅宣布其上海新梅大厦的房产转让过户手续已完成，“本次交易预计将为本年度公司增加约3500万元的净利润”。该公司今年9月曾表示，“若本次拟出售房产全部销售完成，初步预计将为本年度公司至少增加约4500万元的净利润。”这意味着该公司出售房产折价超过了20%。

2018年6月，上海三毛曾宣布，同意公司以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司位于重庆、深圳的5处住宅房产。

根据上海三毛相关公告的内容，截至9月7日，公司拟出售的房产除上述房产作撤牌处理外，尚余3处未出售。公司已分别通过重庆联合产权交易所及深圳联合产权交易所办理相关公开挂牌出售事宜。这意味着上海三毛卖房并不顺利，其二次出售或将有相应的折扣。

11月30日，三变科技公告表示，10月29日至11月26日，公司4处房产征集到唯一意向受让方，其余5处房产均无人问津，其中有3套位于上海，一套位于北京，一套位于哈尔滨。无奈之下，三变科技称，根据房产市场情况，决定5处房产终止挂牌，通过其他公开方式进行出售，成交价下调，总价较评估值下调249万元。目前三变科技仍未公告该5处房产的成交进展。

数据显示，截至2018年三季度末，A股3582家上市公司中，共有1696家上市公司持有投资性房地产，占比47.57%，合计持有市值达1.1万亿元。随着经济的不景气，上市公司甩卖房产的信息或将越来越频繁出现在相关的信息披露文件中。

文/本报记者 朱开云

(责编：仝宗莉、杨曦)