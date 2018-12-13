原标题：南水北调东中线累计调水222亿立方米

南水北调东线山东聊城市茌平段与马颊河交汇处。南水北调工程东线一期工程茌平县续建配套工程自2016年1月份开工，目前主体工程已完工，东邢湖水库库容946万立方米。赵玉国摄

自南水北调中线一期工程2014年12月12日正式通水以来，东中线工程已全面通水四周年。水利部最新数据显示，截至今年12月12日，南水北调东中线工程累计调水222亿立方米，供水量持续快速增加，优化了我国水资源配置格局，有力支撑了受水区和水源区经济社会发展，促进了生态文明建设。

位于河北省石家庄市郊的滹沱河，水流充沛，水质清澈。很难想象，在南水北调中线工程通水前，这里已经干涸多年。“没有治理前，这里就是大沙坑，车一过就尘土飞扬，特别脏。”滹沱河沿岸居民石晓旭感慨地说，经过这么多年的治理，河道续上了水，河两岸环境也有了很大变化。

“南水北调东中线工程通水以来，通过采取限制地下水开采、直接补水、置换挤占的环境用水等措施，不少干涸的河流重现生机。”水利部南水北调司副司长袁其田介绍，中线一期工程连续两年利用丹江口水库汛期弃水向受水区30条河流实施生态补水，已累计补水8.65亿立方米，河湖水量明显增加。与此同时，河道复流，地表水和地下水良性循环关系逐步恢复，华北地区地下水位快速下降趋势有效遏制。据统计，截至今年5月底，北京市平原区地下水位与上年同期相比回升了0.91米；天津市地下水位38%有所上升，54%基本保持稳定；河北省滹沱河、滏阳河、南拒马河3条试点补水河段的地下水回升平均都在0.5米以上。

生态补水增加了河湖水量，提升自净能力，水质也得到了明显改善。天津市中心城区4个河道监测断面的数据显示，水质由补水前的Ⅲ类—Ⅳ类改善到Ⅱ类—Ⅲ类；河北省白洋淀监测断面入淀水质由补水前的劣Ⅴ类提升为Ⅱ类；河南省郑州市补水河道基本消除了黑臭水体，安阳市的安阳河、汤河水质由补水前的Ⅳ类和Ⅴ类水质提升为Ⅲ类。

据介绍，随着南水北调工程沿线供水保证程度大幅提升，南水已成为京津冀豫鲁地区40余座大中型城市的主力水源，黄淮海平原地区超过1亿人直接受益。中线工程总受益人口5300余万人，东线工程总受益人口6600余万人，其中山东胶东半岛实现南水全覆盖。

“目前，中线工程进入冰期输水，已抬高渠道运行水位，并适当减少输水流量，保持较低流速。”南水北调中线建管局总调度中心副主任韩黎明介绍，为确保工程安全平稳运行，南水北调中线沿线配备了一定数量的捞冰设施，并设置了排冰闸，紧急时可以排出流冰到渠外；闸门安装有热融冰装置，可加热门槽，保障冬季闸门顺利启闭；渠道中的一些部位还设置水流扰动装置，通过不断扰动水流避免结冰。

对于下一步南水北调的工作重点，袁其田表示，水利部将着眼解决新时期水资源短缺、水生态损害、水环境污染三大水安全问题，提供更多优质生态产品。

(责编：仝宗莉、赵爽)