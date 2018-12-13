原标题：智能制造试点示范项目已覆盖92个行业类别

本报讯 记者吉蕾蕾报道：在近日召开的全国智能制造试点示范经验交流电视电话会议上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，自2015年工信部开展智能制造试点示范专项行动以来，通过聚焦关键环节、激发企业内生动力、注重标准先行，探索系统解决方案，在促进关键技术领域实现突破、产业协同创新，推动行业转型升级，形成各具特色的区域智能制造发展路径，带动社会投资等方面取得积极成效。截至目前，共遴选出305个智能制造试点示范项目，覆盖92个行业类别。

当前我国制造业发展的外部环境和动力已发生深刻变化，正处于迈向全球价值链中高端、提升核心竞争力的关键时期。辛国斌表示，在新的形势下，要扎实推进智能制造创新发展，强化统筹协调，推动智能制造向纵深发展；要着力补齐短板，不断增强智能制造支撑能力，积极培育智能制造生态体系，尽快深化细分行业应用推广；要扩大开放合作，提高国际合作层次和水平。

辛国斌表示，要深刻理解世界产业变革新态势，清醒认识我国制造业发展面临的新挑战，牢牢把握新一轮科技革命带来的机遇。要坚持以智能制造为主攻方向，汇集社会资源，集合多方力量，加强协同创新，推动全球技术要素和市场要素配置方式发生深刻变化，促进制造业产业模式和企业形态发生根本性转变。

(责编：仝宗莉、赵爽)