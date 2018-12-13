原标题：取10万现金变成练功钞？系乌龙

原标题：取10万现金变成练功钞？系乌龙

本报讯（记者 张香梅 实习生 李卓雅）近日，有网友爆料称自己一朋友2017年在银行取了10万元现金，没想到一年后拆开一看，10捆现金中有9捆都是银行的练功专用钞，随后其报了警。昨天，北京青年报记者从大兴警方处了解到，取款男子的妻子今年为了偿还外债，在未告知丈夫的情况下用练功钞换走了真钞。不少网友感叹乌龙事件的同时，也提出疑问，如果真的遭遇此类事件究竟该如何处理。对此律师表示，“钱款当面点清，离柜概不负责”属于一种善意提醒，银行不能以此为由阻碍客户离柜后正当维权。

近日，有网友爆料称，一名男子于2017年11月在大兴区西红门的农行取了10万元，一年后才拆开，结果发现大部分成捆的纸币都只有头尾两张是真钞，其他的都是银行用的练功专用钞。

据爆料网友介绍，这10万元本想给长辈看病备用，结果没用上，就一直没拆捆。网友告诉北青报记者，银行方面说要调取监控，警方也已经介入调查此事。

昨天上午，北青报记者从大兴警方处了解到，近日的确接到了一名男子的报案，但在看到丈夫报警后，男子的妻子很快承认，钱是今年自己在没有告知丈夫的情况下换走的，替换的练功币系网上购买，换走的9万元钱用于偿还外债。本想着能挣了钱再补上，却没料到丈夫发现得太早，由于没有及时沟通，导致丈夫以为是取钱时出了问题。

虽然此案经调查，确认是夫妻两人沟通不畅引发的乌龙，但是网友们对于“银行取钱离柜后发现问题”如何处理的讨论仍然十分热烈。有网友称，取钱时银行往往在柜台上设置“钱款当面点清，离柜概不负责”的提示语，那么一旦现金离柜后真的发现问题，客户还能不能维权呢？

北京京都律师事务所律师常莎告诉北青报记者，“钱款当面点清，离柜概不负责”属于一种善意提醒，提醒客户将钱款点清，以防出错。但是，如果银行以此为由阻碍客户离柜后正当维权，那么“离柜概不负责”则属于无效的格式条款。

据常莎介绍：“因银行与客户之间是一种以提供服务为内容的协议，其中的关于‘离柜概不负责’的规定，属于银行单方制定的格式条款，该格式条款免除或限制银行自身责任，违反了公平原则，应属无效。也就是说只要能证明银行确实有责任，即使是离柜之后客户仍然可以维权。”

昨天，北青报记者从银行客服热线获悉，客户在柜台取现后应该进行清点和检查，如果离柜后对所取钱款有任何问题，可以选择前往取现网点调取监控进行查询。

(责编：赵爽、仝宗莉)