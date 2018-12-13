原标题：石景山今年完工5项疏堵工程

原标题：石景山今年完工5项疏堵工程

昨天，车辆从阜石路金安桥新设置的右转出口驶出。 本报记者 吴镝摄

本报讯（记者 孙云柯）记者昨天从石景山区交通委了解到，截至目前，该区西井路、双峪路麻峪村路口、阜石路金安桥、晋元庄路、鲁谷大街五条道路疏堵改造工程全部完工。通过新增车道、更新设施等措施，辖区出行环境得以优化。

在阜石路金安桥东向西方向出口处，记者看到，下桥匝道新开了一处右转出口，辅路只允许公交车和右转车辆通行。下桥车辆可提前出到辅路上右转，避免了以前到红绿灯路口处与辅路直行车辆交叉并线。

石景山区交通委道路设施科负责人彭鹏介绍，阜石路金安桥出口是石景山区一处老堵点，位置临近首钢冬奥组委，被列入石景山年度疏堵重点工程。“这个路口右转后，就是去往石景山西部五里坨、模式口、金顶街的重要通道，早晚高峰通行压力大，右转通道改造后，交叉口的交通秩序得到了有效缓解，大大减轻了阜石路的交通压力。” 彭鹏说。

此外，在晋元庄路首钢医院门口，新增了公交港湾，公交车进站不再影响直行车辆；西井路利用路侧空间新建外绕式自行车道，实现机动车、非机动车、行人各行其道；双峪路利用麻峪村桥下空地，新建了一条右转车道和非机动车道，提高了路口通行能力；鲁谷大街翻修步道，完善无障碍设施，满足了行人通行需求，改善路口交通秩序。

通过实施疏堵措施，实现了道路资源的科学设置，有效解决了局部拥堵问题。数据显示，今年石景山区道路交通日平均运行指数在2至4之间，属于基本畅通状态。彭鹏介绍，明年，石景山区计划对景阳东街、八大处路等几个堵点实施疏堵改造。

(责编：赵爽、仝宗莉)