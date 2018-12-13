原标题：首套房贷利率连涨22个月后“刹车” 武汉仍领跑

本轮房地产调控力度之大前所未有，2017年以来，全国首套房贷利率连涨22个月的行情终于在今年11月出现“刹车”迹象。据融360最新发布的报告显示，11月，全国首套房贷款平均利率为5.71%，环比首次出现持平上月的情况；同比上升6.53%。

中新经纬客户端计算发现，尽管本轮首套房贷利率与上月持平，但对购房者来说还款压力仍然很大。以最新首套房贷利率5.71%贷款100万元、30年等额本息还款计算，总支付利息大概需要109.2万元，比去年同期多还约8万元利息。

首套房贷利率连涨22个月后“刹车”

资料图 中新经纬薛宇飞摄

融360监测数据显示，2018年11月全国首套房贷平均利率为5.71%，相当于基准利率1.165倍，环比10月持平，结束连续22个月的上涨；同比去年11月首套房贷平均利率5.36%上升6.53%。

数据显示，在全国35个城市533家银行中，11月有23家银行首套房贷利率上升，较上月减少4家；有15家银行下调利率，较上月减少4家；利率较上月持平的银行有494家。

令人注意的是，11 月上调利率的银行数量较上月减少，但利率水平依旧维持在上浮15-20%的水平。其中，执行利率上浮10%的银行减少9家，上浮15%的增加6家，上浮20%的持平，上浮30%的减少1家。此外，工、农、中、建国有四大行首套房贷平均利率上浮16.4%，与上月持平。

中国城市房地产研究院院长谢逸枫对中新经纬客户端表示，房贷利率逐渐平稳，既与房地产市场趋冷有关，也受到整个资金面的影响。“房地产市场降温过快会对整个宏观经济运行造成影响，因此需要在房贷利率市场给予一定刺激。同时，受央行多次降低存款准备金率等因素影响，货币市场宽松信号比较明显，抑制了房贷利率继续上涨。”谢逸枫说。

武汉房贷利率仍领跑全国

中新经纬客户端注意到，在北、上、广、深4大一线城市中，除北京、上海首套房贷利率与上月持平外，广州及深圳较上月均小幅回落，回落幅度分别为10基点、1基点。二线城市利率小幅波动，武汉以较上月持平的6.26%仍领跑全国。

数据来源：融360大数据研究院

另外，在11月融360统计的典型10个城市中，仅北京、上海首套房贷利率不变；广州、深圳、杭州、南京首套房贷利率下滑，其中广州和杭州实现两连降；青岛、苏州、长沙、无锡则上涨。

11月广州首套房贷平均利率为5.62%，环比上期降1.75%；二套房贷平均利率则首次回落，为5.96%，环比上期降1.32%。融360大数据研究院房贷分析师李唯 一认为，整体来看，广州地区银行房贷利率执行情况比较多元化，因部分银行利率执行情况高位回落，整体利率水平呈下跌趋势。

随着部分城市房贷利率的松动，全国城市房贷利率的放松有望进一步扩宽。某中介机构对券商中国表示，下一步，成都、武汉、南京、合肥、郑州等城市有望降低首套贷款利率，明年上半年，大部分城市可能回归基准利率，以及首套利率打折。

未来利率继续上涨可能性减小

社科院11日发布的《中国住房发展报告(2018-2019)》指出，2018年以来，全国房地产调控次数已高达405次，比2017年同期上涨近80%，力度可见一斑。

资料图 中新经纬摄

“首套房贷利率还有回调的可能，到2019年年初，下调幅度或达5%-10%。”谢逸枫向中新经纬客户端指出，如果房地产市场降温过快，二套房贷利率也有下降可能，房价上涨压力过大的城市回调空间较小，尚未完成去库存的三四线城市有更大的调整空间。

李唯 一表示，随着楼市调控力度不断加大，当前利率较基准上浮已处于高位，继续上浮空间较小，但下调的影响因素也尚不完全具备，部分地区利率出现小幅回落可能性增大。

交行金融研究中心高级研究员夏丹则认为，由于遏制房价上涨任务依然面临较严峻形势，预计大幅下调按揭利率的可能性较小。夏丹称：“银行对于综合回报水平较高的开发贷和按揭贷的业务发展诉求一直不低，在市场化情况下，甚至存在较为明显的扩张倾向。但政策对于相关贷款有所限制，银行很难明显放大房地产信贷投放，特别是对于长期采取总量控制和名单管理的开发贷款。”

(责编：仝宗莉、赵爽)