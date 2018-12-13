四川南江：绿色发展助推脱贫攻坚

全县建成有机生产基地48个、总面积140万亩；全县“三品一标”农产品数量达到88个，其中无公害农产品56个、绿色食品7个、有机食品19个，地理标志农产品6个；南江黄羊、南江大叶茶区域公用品牌价值分别达33亿元、18亿元；2017年全县群众人均收入比改革开放初期增长127倍……近年来，四川省南江县用绿色发展贯通脱贫攻坚与乡村振兴的战略通道，走出一条在绿色发展中脱贫、在绿色创新中振兴的科学之路。

“过去，抱着金山银山却穿着褴褛衣衫；现在，守护绿水青山就可以富裕安康。”中国社科院政治学研究所政治理论研究室主任周少来率调研组多次深入南江调研后认为，南江的千年之变，得益于绿色发展的创新之路。

基础设施不断改善

南江县地处秦巴山区，境内地形复杂，山峰巍峨，沟壑纵横，素有“九山半水半分田”的说法。蜀道之难行，生存之艰难，当地群众有着切身体会。多年以前，在距离南江县城仅9.5公里的南江镇三溪村，出村进县城的唯一通道是一条被当地人称“梯子湾”的陡峭小路，有1270多级台阶。村民进城一次，往返要走9个多小时；村民进县城卖猪，得五六个壮劳力抬着前行。“梯子湾”湿滑难行，摔伤时有发生。而今公路修通，村里依托生态旅游走上了致富道路。

改革开放以来，南江县把破解蜀道之难的“卡脖子”困境，作为脱贫攻坚的根本前提。通过不断加大交通基础设施建设，南江县交通状况得到历史性优化改善。截至今年6月，全县农村公路达到5096公里，实现了乡镇、行政村公路通达率100%。

南江全方位推进基础设施建设，通村硬化路、安全用电、通信网络、村卫生室、村文化室5个方面工作实现了全达标。近年来，全县累计建成农村供水工程1037处，解决了5.6万贫困人口安全饮水，同步提升了46万农村人口饮水保障能力。

周少来说，南江县交通基础设施的极大改善，推动南江从闭塞山区转变为四川北向东向开放的桥头堡，成为川陕渝互联互通的重要连接地，创造了南江县决胜脱贫攻坚、全面乡村振兴的根本性基础条件。

重点实施异地扶贫搬迁

在南江，很多人长期生活在高寒山区、地质灾害隐患区和洪水淹没区的危旧土坯房内，生活环境差，旱涝、山体滑坡、泥石流等自然灾害频发。“一方水土养不活一方人”，实施易地扶贫搬迁，成为南江脱贫攻坚、保护生态的重要选择。南江县计划通过易地扶贫搬迁的方式，将建档立卡贫困户8476户31087人搬出深山。

在易地扶贫搬迁中，南江县不断创新模式，通过“搬迁+盘活资源”“搬迁+园区”“搬迁+旅游”“搬迁+劳务”等方式，保证贫困户不仅有安全住房，而且保障搬迁后群众稳得住、能致富。搬迁后，南江县高塔乡高家河村聚居点建起500亩甘蔗园、500亩核桃园、400亩猕猴桃园等产业，依托龙头企业发展订单农业1000亩，有效解决搬迁群众的就业难题。村民赵君高兴地说：“能在老家产业园上班真好。既挣了钱，又照顾了老人和孩子。”

截至今年5月底，南江完成住房建（购）任务8422户30949人，搬迁入住7788户29054人，分别占总任务的99%、93%。215个易地安置点全部开工，已完工209个，已竣工验收174个，进入扫尾阶段6个。

周少来说，南江县通过易地扶贫搬迁等创新做法，走出了一条以群众需求为导向，以群众意愿为宗旨，通过提供多样化方案，扎实推进民心工程建设，让群众真正在安居中获得安全感。

绿色发展理念深入人心

近年来，光雾山·诺水河成功创建世界地质公园，光雾山国家5A级旅游景区创建已通过省级考核验收，米仓古道纳入古蜀道申报世界自然与文化遗产，成功举办四川红叶生态旅游节主会场活动……南江依托生态优势，大力发展旅游业。全县2017年接待游客770万人次，实现旅游收入62.8亿元，成为四川旅游经济增长最快的县区。

南江县深刻认识到“绿水青山就是金山银山”的重要性，努力发展绿色产业，将生态优势转化成经济优势，推动绿色发展理念深入人心。南江围绕黄羊、核桃、富硒茶、金银花等绿色产业，发展龙头企业、专业合作组织和专业大户，用活扶贫小额信贷、产业扶持周转金；采取土地规模流转，年底按股分红、就地务工等多种方式，增加搬迁户收入，让贫困户在安居乐业中收获绿色发展红利。

两年前，南江县东榆镇五星村村民王彬与村里的合作社签订合同，从合作社借来20只能繁母羊和一只种公羊，两年后归还同质同量的羊，其间所生产的小羊归王彬。自此，王彬走上了致富的道路，并带动周边群众也富了起来。

“这种模式成本低、易推广，绿色可持续。”周少来说，以“借羊还羊”模式为代表，南江县大力扶持小种植、小养殖、小加工、小经营等“四小”扶贫增收产业，以小而有效的产业模式，带动越来越多贫困户实现自主脱贫。

（光明日报记者 周洪双 李晓东）

《光明日报》（ 2018年12月13日 03版）

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