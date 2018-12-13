"双12"快递业务量再创新高 邮政局呼吁包容理解快递员

人民网北京12月13日电 邮政局网站消息，据国家邮政局监测数据显示，今年12月12日全天，邮政、快递企业共揽收邮（快）件3.22亿件，比去年同期增长32.5%，再创历史新高。
数据显示，“双12”是行业业务量忙时的次高点。此前“双11”期间（11月11日至16日），全行业共揽收邮（快）件 18.82亿件，同比增长25.8%。
为应对“双12”高峰，各主要寄递企业在场地、运力、人员等方面做了相应准备，并将延续“双11”期间“错峰发货，均衡推进”等服务保障机制，继续抓好服务与安全各环节工作，努力确保邮（快）件及时安全送达客户手中。
眼下正值冬季，雨雪严寒天气影响快递的运输和派送。据预测，未来几天，内蒙古、吉林、黑龙江、西藏、青海部分地区将有降雪，江南地区西部、西南地区东部和南部将有降冻雨，国家邮政局在12日发布的消费提示中表示，雨雪天气将造成一定范围道路通行不畅，影响邮（快）件运输，可能造成延误。
国家邮政局还呼吁，天气寒冷，快递员室外作业辛苦，请广大客户给予包容理解。
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