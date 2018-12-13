改革开放后的中国为什么能在13个经济体中表现得最为抢眼？

改革开放40年以来，中国七亿多人口按国际贫困线标准脱贫，对过去40年世界减贫事业的贡献率超过70%。在这段时间内，虽然中国经济崩溃论此起彼伏，但是，改革开放至今，中国是世界上唯一没有出现金融经济危机的国家。
那么，中国改革开放为什么能取得这样的成绩？要回答此问题，必须先了解经济增长的本质是什么，表面上看，是人均收入水平不断提高，物质不断丰富，但是，人均收入提高的前提是劳动生产率的不断提高。
提高劳动生产率主要有两种方式：一种方式是对现有的产业进行技术创新，让劳动者生产出越来越多的好产品；另一种方式是产业升级，将资源从附加值较低的产业部门配置到附加值较高的产业部门。对发达国家和发展中国家而言，这两个方式是一样的。
发展中国家有通过引进、消化、吸收、再创新，实现技术进步和产业升级的可能性，被称为后来者优势。利用这一优势，发展中国家可以以较低的成本和较小的风险，实现技术进步和产业升级，取得比发达国家更快的经济增长。
这是因为，发达国家的技术和产业处于世界前沿，只有发明新技术、新产业，才能实现技术进步和产业升级。而对于发展中国家而言，只要下一期生产活动采用的技术优于本期，就是技术进步；只要下一期进入的新产业附加值高于本期，就是产业升级。
由于技术先进程度和产业附加值水平有差距，发展中国家可以对发达国家的成熟技术进行引进、消化、吸收、再创新，通过进入附加值比现有水平高且在发达国家已经成熟的产业，实现产业升级。
当然，利用后来者优势只是一种理论上的可能性，并不是所有发展中国家都能利用后来者优势实现快速发展。
第二次世界大战以后，有13个经济体利用后来者优势实现了年均7%甚至更高、持续25年甚至更长时间的经济增长，大幅缩短了与发达国家的差距。改革开放后的中国是这13个经济体中表现最为抢眼的一个，也是赶超速度最快的一个。
（作者为北京大学教授）
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