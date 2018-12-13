2018创新中国行走进包头暨中关村智造材料与应用研讨会举办

包头拥有较强的装备制造、稀土新材料、钢铁深加工等产业基础及配套。10日上午，王秀莲副市长、中关村发展集团副总经理姚胜利携参会嘉宾考察了内蒙古稀土新材料产业园、包头·中关村信息谷创新中心及一机集团，包头市九原区委书记高勇、市发改委副主任郭键、中关村信息谷总经理石七林陪同参观。

2018创新中国行走进包头暨中关村智造材料与应用研讨会于12月10日在包头市成功举办。本次活动由包头市人民政府主办，包头市发展改革委员会、包头市九原区人民政府协办，内蒙古稀土新材料产业园区管委会及北京中关村信息谷资产管理有限责任公司承办。包头市副市长王秀莲、政府副秘书长与中科院包头稀土研发中心主任池建义、包头市九原区委书记高勇、市发改委主任雷殿军等委办局主要领导亲临会场。中关村发展集团副总经理姚胜利、中关村发展集团总经理助理、北京知识产权运营管理有限公司董事长兼总经理邵顺昌、北京中关村信息谷公司总经理石七林以及来自新材料、大信息、能源环保、科技服务业等领域的100余位企业家代表参会。包头市政府副秘书长刘清义主持会议。

王副市长也特别呼吁，包头市智能制造和稀土新材料产业的发展，需要社会各界的积极参与和大力支持，需要与会的各位专家、学者、企业家在深入探讨和广泛交流中为包头建言献策，做好做实制造智能这篇文章，在更高层次上推动经济高质量发展。

（中关村发展集团副总经理姚胜利致辞）

中关村发展集团副总经理姚胜利在致辞中指出，要深耕包头的产业优势和基础，深度嫁接中关村及全球创新资源，实现北京稀土产业技术研发与科研成果在包头实现转化和应用，并加强区域合作、优势互补。

（北京中关村信息谷资产管理有限公司总经理石七林发言）

北京中关村信息谷资产管理有限公司总经理石七林在研讨会上介绍了中关村信息谷在包头项目的运营思路和工作举措。他提出，中关村信息谷将立足包头的产业基础及发展优势，进一步深化协同创新，遵循创新要素市场化流动和聚集规律，努力实现“北京研发、包头转化、全国推广、全球辐射” ，助推包头市产业整体创新升级发展。

包头市投资促进局局长王奋伟分别从包头市的优良禀赋、产业基础、政策环境三方面介绍了包头市的营商环境，分享了新材料、智能化高端装备制造、新能源等领域的重点合作项目。

中关村发展集团总经理助理、北京知识产权运营管理有限公司董事长兼总经理邵顺昌则在会议上介绍了什么是知识产权运营以及知识产权运营在科技产业发展中的地位和作用，通过对科技立项、技术引进与招商引资、技术产业化、企业产品上市、企业IPO等各环节中涉及的知识产权案例分享，为企业进一步实现高效创新和政府资源优化配置提供解决方案。

研讨会上，包头市九原区人民政府、中关村信息谷公司及20家意向落地企业一同签约。签约完毕，比利时JGI 公司中国代表朱翌进行了发言，对中关村和包头市政府表示了诚挚的谢意。他提到，经过实地考察，认为包头是一个非常适合产业落地的城市。后续将积极筹备位于包头的稀土中间产品中下游项目，也欢迎包头市政府到比利时总部及各地方分公司参观考察。

此次活动为包头引入了新材料及其应用领域的高端创新资源，深入探讨了以稀土材料为代表的智造材料产业及其创新应用发展方向，推动了构建以稀土行业产业聚集为核心，以政策、技术、人才、资本四大要素深度衔接互动为支撑的稀土产业生态系统，为进一步推动京蒙合作，共同打造基于智造材料的先进智造产业生态打下良好基础。