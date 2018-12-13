阿左旗税务：确保纳税人尽享改革红利

人民网讯(通讯员彭媛媛 季舫秀)阿拉善左旗税务局秉承“机构改革 服务先行”的根本理念，以纳税人和缴费人为中心，深入推进以“一厅通办”、“ 一网通办”为标志的多项改革举措，持续推进办税和缴费便利化改革，从根本上解决纳税人“多头跑”、“多次跑”等问题，让纳税人和缴费人真正的享受到看得见，摸得着的便民利民办税举措，切实感受到满满的获得感。

实事快办 主动作为 确保放管服措施有效落地

阿左旗税务局主动作为，将“一厅通办”作为用实际行动回应纳税人的突破口，成立“一厅通办”工作领导小组，并以“最多跑一次”为上限，统一业务受理窗口、明确各个业务开展时限、规范资料报送标准，建立机关内部流转机制，避免纳税人多头跑，多次跑。以改革促服务，以服务促改革，深入开展“新机构 新服务 新形象”纳税服务建设专项活动，持续深化“放管服”改革，严格落实6大类78项“最多跑一次”清单事项和“便民办税春风行动”5类20项74条便民办税措施。办好纳税人学堂，提高纳税人税收政策知晓率和自主办税能力；落实“全程网上办”清单，努力实现电子税务局、实体办税、智能终端自助办税、移动终端办税平台“四通”，不断压缩业务办理时间，持续降低纳税人办税负担和成本，最大限度减少纳税人到办税服务厅的次数，通过实际行动解决纳税人诉求，提高纳税人满意度。

求真务实 问需于民 确保征纳渠道更加通畅

阿左旗税务局鼓励纳税人畅所欲言，多谈问题，多提意见，切实掌握纳税人在纳税申报、享受政策方面的实际情况。组织开展“问需求 优服务”的纳税人座谈会，邀请了煤炭、金融、房地产、餐饮、个体工商业户、机关事业单位等54户涉及各代表性行业纳税人、缴费人代表参加座谈，共收到问题24个，在听取企业提出的疑问后，局内相关业务科室负责人对企业代表提出的问题进行了详细解答，其中：现场解决8个，后期回访解答16个，收集意见建议6条。

与此同时，为营造更好的税收营商环境，阿左旗税务局精心谋划“大调研、大走访”当地民营企业活动，领导班子分头带队，深入走访、实地调研，累计驱车2000余公里，共计走访调研民营企业27户，开展专项政策辅导30余次，累计发放微信调查问卷500余份。通过实地查看，现场了解，集中收集纳税人的意见建议及反馈的困难问题，建立纳税人意见台账，明确责任人，及时进行整改优化。

统筹规划 因地制宜 最大限度回应纳税人诉求

阿左旗税务局在稳步全面推进各项改革措施落实的基础上，统筹整合局内办税场所、人力资源。在落实三定方案过程中，坚持人员分布向办税服务一线倾斜，安排50余人分布在盟府所在地和苏木（镇）办税服务窗口，一线工作人员平均年龄28岁。同时组建经验丰富的税干组成“纳税服务督查团”，全天候进驻办税服务厅，现场为纳税人答疑解惑，同时督导各窗口的办税服务和限时办结等事项。

持续加强辖区内办税服务厅规范化管理，统一标识标牌、统一窗口设置、统一办税流程、统一导税服务、统一网上办税平台、统一宣传咨询，统一管理。开通巴彦浩特东城区网上预约绿色通道，积极推行微信办税预约服务，纳税人只需要扫描排队取号二维码图标，就能排队预约办税，而且还可以看到正在等候的人数，选择想要办理业务的时段，大大缩短了纳税人办税时间。与此同时，申报资料更加精简，进一步减轻纳税人办税负担，持续提升纳税人办税体验和办税质效。

(责编：白宇)