税法宣传走进初中校园

人民网讯（通讯员 梁智新）“王杰广场边上，有了冲水的公共厕所；路边有了分类垃圾箱；税收是公共基础设施建设不断完善的源泉……”在阿荣旗四中的教室里，身穿校服的同学在讲台上动情的演讲着。这是阿荣旗税务局联手当地学校，进行的一次别开生面的税法宣传活动。

此次活动，一改传统由青年税务干部进学校，以宣讲的形式进行税法知识普及的做法，在四中开展了以“税收在身边”为主题的演讲比赛，激发学生学习税法知识的积极性，寻找与税收的关系，端正学生对税收的认识，增强学生护税责任感。青少年是祖国的未来、民族的希望，依法纳税是每个公民的基本义务；税法是我国法律体系的重要组成部分，是国家依法征税和纳税人依法纳税的行为准则。

为加强青少年学生税法宣传教育，对于促进青少年学生从小树立税收法治观念，增强全社会的税法意识、提高税法遵从度，阿荣旗税务局多次与当地中小学联合开展包括宣讲、拍摄公益广告等税法宣传活动。“本次演讲比赛，学生们对于税法学习的热情非常高，给我们很大启发，可以采用交互性更强的方式，比如开展知识竞赛、征文比赛来进行青少年税法宣传。”阿荣旗税务局法制股负责人介绍道。

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