德兴市税务局打出新个人所得税法宣传“组合拳”

人民网讯（通讯员 杨睿安）2018年8月21日，德兴市税务局多措并举，精心做好宣传辅导工作，稳步推进、因地制宜、精准服务开展了形式多样的新个人所得税法过渡期政策宣传活动，达到了良好的宣传效果。

一、领导重视,组织有力

个人所得税涉及的纳税人多，我局召开了局长办公会部署新个人所得税法宣传工作。成立新个人所得税法过渡期的政策宣传小组。制定了区局贯彻落实新税法的工作实施方案，负责组织新税法的学习、宣传工作，并制定了详细的时间表、路线图，确保个税实施组织到位。

二、创新形式，双线宣传

拓宽宣传渠道，在传统宣传思路的基础上，充分利用“互联网+”的宣传模式，线上线下齐发力，采取形式多样，纳税人喜闻乐见的方式打出新个人所得税法宣传“组合拳”。

线下方面,在我局办公楼宣传栏处张贴了新个人所得税法内容的宣传海报;在办税服务大厅的LED屏幕上播放新个人所得税法内容介绍的视频，在LED滚动屏显示新个人所得税法的内容;在市区户外广告栏投放了关于新个人所得税法的内容和宣传海报;在高铁站等人流量大的地点投放新个人所得税法的内容和宣传海报;对香屯街道,江村税宣小道税宣牌、税宣栏、横幅的内容进行更换，让群众更加方便直观地了解新个人所得税法。

线上方面, 重点围绕个税新政特别是过渡期政策、新税制变化点等内容，多渠道、多媒介持续开展宣传。开展个人所得税税收宣传知识竞赛活动，采取有奖答题的形式，使纳税人在参与答题竞赛活动的同时了解最新的个人所得税法的相关知识;在政务网站及时更新了最新的个人所得税法内容。

三、深挖政策，培训到位

德兴市税务局组织了各层级的人员进行学习培训。首先，组织全员参加了总局、省局的视频培训，明确了个税改革的背景和意义以及分三个阶段如何贯彻落实新税法；同时，组织专题培训，对新旧税法开展了系统的学习和全面的梳理。另外，组织大厅前台人员进行专题培训，确保纳税人涉及新个税的办税、咨询有高质量的服务。

四、落实责任，确保实效

1.树立全局意识。此次宣传活动中，树立了全市新个税宣传“一盘棋”的思想，通过科学谋划，精心组织，制定方案，来开展宣传活动，做实了规定动作，做优了创新动作，形成了上下联动、同频共振、协同发声的工作格局。

2.贴近工作实际。此次宣传活动中，各部门在新个人所得税法宣传活动的策划和组织中，能够紧扣宣传主题，贴近本地实际，总结提炼在普及最新税法信息、增强纳税人参与感、获得感方面采取的举措和取得的成效，积极营造了“用税务人的‘辛苦指数’换取纳税人的‘幸福指数’”舆论氛围。

3.形成宣传合力。新个人所得税法宣传期间，各部门能够按照工作要求，加强协作配合和统筹协调，与地方党委、政府及宣传部门加强汇报沟通，得到了有力的支持；充分借助了媒体力量，使得宣传活动有亮点，扩大了宣传声势，持续扩大了影响力；增进了与纳税人的沟通和交流，形成了税媒互动、征纳互动、内外联动的良好宣传格局。

(责编：白宇)