孪井滩生态移民示范区税务局让改革红利“落地生根”

人民网讯（通讯员 丁慧娟）孪井滩税务局认真践行“机构改革，服务先行”的理念和“以纳税人为中心”的发展思想，坚持优化高效统一的原则，持续深化“放管服”改革，不断升级服务举措、优化税收营商环境、确保廉洁高效，实现机构改革和纳税服务两不误、两促进。

孪井滩示范区税务局通过办税服务厅宣传栏、电子显示屏、税企微信群等多种形式，将“最多跑一次”清单事项和“便民办税春风行动”便民办税措施内容传递至纳税人;导税员及值班领导在答复纳税人咨询时，第一时间向纳税人解释说明，并在办理业务时向纳税人再次强调，同时委托纳税人互相宣传，将便民政策内容传达到位；办好“纳税人学堂”，进一步提高纳税人对各项税收政策的知晓度，将改革“红包”及时送入纳税人口袋。

孪井滩示范区税务局以“真心听诉求，诚恳找问题，实在出措施”为出发点和落脚点，结合本辖区实际情况，通过发放调查问卷、开展“问需求，优服务”税企座谈会以及下户调研活动，深入查找纳税服务中的“堵点”“痛点”“盲点”及“难点”，将纳税人的意见建议细化成实际举措，不断改善和提升纳税服务质量，让办税更简、时间更短、手段更优、服务更深，以实际行动回应纳税人的期盼。

孪井滩示范区税务局积极推行预约服务，严格执行首问责任制、一次性告知、限时办结、办税公开等服务制度，为纳税人提供“路径最短，环节最少，程序最简”的办税攻略，让纳税人一次性提交符合要求的办税资料，一次性办成所办业务，实现“一窗通办，内部流转”。同时该局以“互联网+用户体验”为核心，大力推行网上办税，引导纳税人适应信息化办税趋势，对纳税人在操作过程中遇到的问题，第一时间进行示范和解答，改变纳税人不会在网上办税、习惯跑马路、进办税服务厅办税的传统办税习惯，实现线上线下同发力，让纳税人少跑马路，甚至“零”跑马路。

(责编：白宇)