商务部：1-11月全国实际使用外资7932亿元 同比降1.3%

人民网北京12月13日电 （王子侯）今日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰在会上介绍，1-11月全国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%；实际使用外资7932.7亿元人民币，同比下降1.3%。11月当月，全国新设立外商投资企业5158家，同比增长11.1%；实际使用外资921.1亿元人民币，同比下降26.3%。
高峰介绍，今年1-11月，我国吸收外资的情况主要有以下几个特点：实际使用外资基本保持平稳。1-11月全国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%；实际使用外资7932.7亿元人民币，同比下降1.3%（折1212.6亿美元，同比增长1.1%）。11月当月，全国新设立外商投资企业5158家，同比增长11.1%；实际使用外资921.1亿元人民币，同比下降26.3%（折136亿美元，同比下降27.6%），主要原因是去年同期基数较大。
高技术制造业保持较强增长态势。1-11月，制造业实际使用外资2410.2亿元人民币，同比增长16%。高技术制造业实际使用外资781.3亿元人民币，同比增长30.2%。其中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、计算机及办公设备制造业同比分别增长36.4%、132.5%和112.7%。
中西部地区吸收外资增长，自贸试验区增长领先全国。1-11月，中部地区实际使用外资566.4亿元人民币，同比增长8.7%，西部地区实际使用外资544.5亿元人民币，同比增长17.4%。自贸试验区新设立企业8569家，同比增长34.6%；实际使用外资同比增长10.4%，占比为12.7%。
主要投资来源地增长态势良好。1-11月，主要投资来源地中，新加坡、韩国、英国、日本、美国、德国对华投资同比分别增长7.4%、38.7%、198.9%、20.1%、3.7%和30.2%，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投入外资金额同比增长14.9%、15.7%和16.1%。
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